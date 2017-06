Ostapenko este in premiera in finala unui Grand Slam. Ea a mai jucat de trei ori in ultimul act al unui turneu, pierzand de fiecare data, scrie news.ro.

In cazul unui succes la French Open, Halep va deveni al treilea sportiv din Romania care castiga prestigiosul turneu de Grand Slam de la Roland Garros, dupa Ilie Nastase, in 1973, si Virginia Ruzici, in 1978.

Florenta Mihai a fost prima romanca ajunsa in finala turneului de la Roland Garros. Ea a fost invinsa, in 1977, de iugoslava Mima Jausovec, cu 6-2, 6-7 (5), 6-1.

In 1978, Virginia Ruzici a intrecut-o pe Jausovec in ultima act, cu 6-2, 6-2, devenind prima jucatoare din Romania care obtine trofeul.

Ruzici, acum impresarul Simonei Halep, a mai disputat o finala, in 1980, pierduta, cu 0-6, 3-6, in fata americancei Chris Evert.

Halep a ajuns si ea, in 2014, in aceeasi faza, fiind invinsa de Maria Sarapova, cu 6-4, 6-7 (5), 6-4.

La masculin, Ilie Nastase a fost primul roman in finala, in 1971, cand a pierdut, cu 6-8, 2-6, 6-2, 5-7, in fata lui Jan Kodes din Cehoslovacia.

Nastase a intrat in posesia trofeului in 1973, dupa 6-3, 6-3, 6-0, cu iugoslavul Nikola Pilici.

Un succes sambata pentru Halep ar insemna ca Romania va avea in premiera o jucatoare pe locul 1 WTA, in istoria de aproape 42 de ani a ierarhiei computerizate a profesionistelor, care a inceput in 1975.

Campioana de tenis la juniori la French Open in 2008, Halep poate deveni a cincea jucatoare din Era Open, inceputa in 1968, care se impune si la seniori. Pana in prezent, patru campioane la juniori au reusit sa intre in posesia ambelor titluri: Mima Jausovec (Iugoslavia, 1973 - 1977), Hana Mandlikova (Cehoslovacia, 1978 – 1981), Jennifer Capriati (SUA, 1989 - 2001) si Justine Henin (Belgia, 1997 - 2003, 2005, 2006, 2007).

Prin calificarea in finala, Halep si-a asigurat cel mai mare premiu din cariera, de 1.060.000 de euro. Cupa Suzanne Lenglen aduce totodata un premiu dublu, de 2,1 milioane de euro.

Jelena Ostapenko, locul 47 WTA, adversara Simonei Halep in finala French Open, este, la cei 20 de ani impliniti joi, cea mai tanara sportiva care ajunge in ultimul act la Roland Garros din 2007, dupa Ana Ivanovici si prima jucatoare care nu este cap de serie, din 1983, cand Mima Jausovec din Iugoslavia pierdea in fata americancei Chris Evert. Letona este totodata jucatoarea cel mai slab clasata care va disputa finala RG, de la introducerea ierarhiei WTA computerizate, in 1975.

Ostapenko s-a nascut la 8 iunie 1997, la Riga. Tatal ei a fost fotbalist, iar mama ei a indrumat-o catre tenis, cand Jelena avea 5 ani. Castigatoare la Wimbledon, la juniori, in 2014, Ostapenko este profesionista din 2012, intrand in Top 100 WTA in 2015. Ea nu are niciun trofeu la simplu in circuitul WTA, dar se afla deja la a patra finala. Ea a mai jucat in ultimul act in 2015 la Quebec, in 2016 la Doha si in acest an la Charleston. Inainte de a ajunge in finala la Roland Garros, Ostapenko a atins cea mai inalta faza la un Grand Slam, turul al treilea, la Australian Open, in acest an, performanta care i-a adus si cel mai bun loc WTA din cariera, 33.

Jelena Ostapenko are doua victorii obtinute in fata unor jucatoare din Top 10 WTA. In 2015, in turul I la Wimbledon, letona, locul 147 atunci, a invins-o, cu 6-2, 6-0, pe spaniola Carla Suarez Navarro, care ocupa locul 9 WTA. Anul trecut, in optimile turneului de la Doha, Ostapenko, locul 88 WTA, a invins-o pe sportiva ceha Petra Kvitova, locul 8 WTA in acel moment, cu 5-7, 6-2, 6-1.

