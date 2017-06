Un cetatean turc care se sustragea arestarii preventive in vederea extradarii catre autoritatile judiciare americane pentru savarsirea infractiunilor de conspiratie, incalcari ale controlului comercial strategic, transferuri frauduloase si spalare de bani a fost prins saptamana aceasta de catre autoritatile romane pe aeroportul Henri Coanda.

Potrivit datelor furnizate sambata de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), cetateanul turc in varsta de 40 de ani era cautat de catre autoritatile din SUA fiind suspectat de conspiratie, incalcari ale controlului comercial strategic, transferuri frauduloase si spalare de bani. El a fost prins joi de catre politistii Serviciului Urmariri din cadrul Directiei de Investigatii Criminale pe aeroportul din Bucuresti, find dus in arestul Politiei Capitalei, scrie News.ro.

De asemenea, alte 120 de persoane urmarite in temeiul legii au fost depistate de catre politistii romani in perioada 1 – 8 iunie. Dintre acestea, 51 aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, pe numele a trei dintre ele exista mandate de arestare preventiva, cinci persoane aveau emise pe numele lor mandate europene de arestare, iar alte trei aveau emise sentinte de internare in unitati medicale de specialitate.

Printre cei depistati se numara un barbat in varsta de 38 ani, din Tulcea, care se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate de 3 ani si 6 luni pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor, precum si un barbat, de 27 ani, din Iasi, care se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate de 4 ani pentru comiterea infractiunii de lovituri cauzatoare de moarte. Politistii romani au depistat, in ultima saptamana, si 183 de persoane care erau disparute. Intre acestea se numarasi 74 de minori care au fost incredintati familiilor sau au fost internati in centre pentru minori, niciunul dintre ei nefiind victima vreunei infractiuni.

