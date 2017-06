Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chisinau, James Pettit, se arata nedumerit ca, in pofida eforturilor tarii sale, dar si ale Uniunii Europene, de a sprijini financiar Republica Moldova, mai mult de jumatate dintre moldoveni se declara pro rusi. Diplomatul american nu-si poate explica cum este posibila o astfel de situatie, in conditiile in care Rusia nu doar ca nu ar oferi ajutor, dar si sanctioneaza Moldova.

„Trebuie sa luam in calcul ce facem noi (SUA) si UE in Republica Moldova. Cum am spus deja, doar tara mea deja a dat Moldovei peste un miliard de dolari (referindu-se la perioada 1991 - 2017) pentru dezvoltarea statului nu doar economic, dar si democratic, scrie News.ro.

Uniunea Europeana a oferit o suma asemanatoare, dar Rusia? Ce a dat Rusia? Nu doar ca nu au un program dezvoltat de ajutor, dar inca va pedepsesc, precum este acest embargo. Iata de ce ne uimeste ca, potrivit tuturor sondajelor, se pare ca mai mult de jumatate din populatie este pro rusa. Cum sa explicam asta? Ne este foarte greu sa intelegem”, a declarat James Pettit vineri, 9 iunie, in cadrul emisiunii „Peatnita” de la RTR-Moldova, conform Deschide.md.

James Pettit a sugerat ca aceasta simpatie a moldovenilor fata de Rusia ar fi cauzata de dezamagirea cetatenilor vizavi de politicienii proeuropeni aflati la guvernare si nu de UE sau SUA propriu-zis. „Ei sunt nemultumiti de Guvern. Aici sunt subtilitati care nu sunt direct legate de geopolitica”, a declarat diplomatul. Ambasadorul a tinut sa sublinieze ca nu este impotriva dezvoltarii relatiilor Republicii Moldova cu Rusia.

El a mentionat ca este gresita abordarea ca Chisinaul sa aiba relatii prietenesti doar cu Vestul sau doar cu Estul, dar ar trebui sa fie in relatii bune cu toate statele, notand ca relatiile cu Rusia ar fi avantajoase pentru Moldova, mentioneaza sursa citata. Pettit afirma, in urma cu aproape un an, intr-un interviu, ca Republica Moldova nu este Romania, ci trebuie sa ramana un stat suveran si independent, in interiorul unor granite sigure.

„Alaturarea Romaniei de exemplu, ca o cale de a intra in UE sau pentru orice alt motiv, nu este o alegere practica si nu este o alegere care va face lucrurile mai bune aici in Moldova”, a spus diplomatul, pledand pentru o cooperare mai buna intre clasa politica de la Chisinau si populatie, care sa se bucure astfel de o tara mai buna.

Sursa foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock