Conform lui Popescu, atacul lui Traian Basescu a fost provocat de afirmatiile sale cu privire la vizita presedintelui Iohannis la Washington, "primul presedinte al Romaniei care vorbeste o engleza civilizata si nu miroase a comunisto-securist", scrie News.ro.

"Ingrozitor! Meciul Simonei Halep, la Roland Garros, este comentat pe PRO TV de un tarcovnic pitigaiat, plin de rahat (el o spune despre el) si de ifose, de teapa lui CTP. Cum o fi ajuns PRO TV atat de ingaduitor cu o mizerie care nu poate fi apropiata de sportul alb?" a scris Basescu, sambata, referindu-se la afirmatii ale lui Cristian Tudor Popescu conform carora se simte "manjit" de fecale din cap pana-n picioare avand in vedere comportamentul lui Traian Basescu, ales de doua ori presedinte al Romaniei.

Reactia jurnalistului fusese determinata de clementa solicitata de fostul sef al statului pentru femeile condamnate.

"A trebuit sa butonez telecomanda si sa urmaresc meciul pe un canal european, unde meciul dintre Simona si Ostapenko era comentat de specialisti adevarati si nu de panarame care incearca sa-si salveze reputatia, lipindu-se de o campioana", a mai scris Traian Basescu, intr-o postare ulterioara, el exprimandu-si speranta ca "CTP-ul nu va comenta si meciul de fotbal Polonia - Romania, chiar daca se pricepe la toate".

Mai mult, in raspunsul la comentariul unui utlizator csare il intreba daca nu cumva i-a spart cineva contul, sugerand ca limbajul este prea dur, si-a explicat atitudinea: "Nu mi-a spart nimeni contul dar acest CTP (care la mineriada ii infiera pe intelectualii ce nu erau de acord cu minerii si care prin 2005 ma lingea), mai acum cateva saptamani a scris ca se "simte manjit cu rahat" de mandatele mele. Eu nu cred ca are dreptate, dar daca se simte cum a spus, am zis sa-l ajut".

Cristian Tudor Popescu i-a raspuns intr-un Post Scriptum la postarea in care o elogia pe Simona Halep, criticandu-i dur pe cei care s-au grabit sa o insulte dupa ce a fost invinsa la Roland Garros."Eram constient, cand am acceptat invitatia ProTV de a comenta in direct finala, ca, daca Simona pierde, laturile ma vor lovi si pe mine. Pe langa cretinetzi si netandertali, aratandu-se, in premiera absoluta, interesat de tenis, fostul presedinte Basescu imi arunca un sir de injurii bazate pe niciun argument, in legatura cu calitatea mea de comentator de tenis.

Face o mica pauza si apoi mai scrie pe Facebook: „Sper ca CTP-ul va comenta si meciul de fotbal Polonia-Romania, daca se pricepe la toate”. Dl Basescu, asa cum a procedat cand ma acuza, fara sa clipeasca, cum ca as fi lucrat la Scanteia, fara a se interesa in legatura cu faptul ca n-am lucrat nicio zi, in niciun ziar, inainte de `89, nu are minima decenta sa se informeze ca subsemnatul refuz sa comentez fotbal de multi ani de zile, de cand am propus desfiintarea echipei nationale.

Pe manipulatorul murdar il preocupa doar sa arunce asupra mea si previzibila infrangere a baietilor care dau cu piciorul in minge cu tricolorul pe ei", isi incepe jurnalistul postarea, adaugand: "Are treaba cu sportul T. Basescu, cat am eu cu mitropolia". In ceea ce priveste tenisul si comentariul de tenis, Cristian Tudor Popescu afirma ironic ca este dispus sa accepte ca Basescu este un fin specialist, iar el un ignorant.

"Asta insa nu schimba cu o iota ce-am spus joi seara la Digi24 si a declansat, de fapt, flegmele de ultima ora aruncate de distinsul: ca presedintele Iohannis a fost, la Washington, primul presedinte al Romaniei care vorbeste o engleza civilizata si nu miroase a comunisto-securist. Ceea ce subintinde faptul ca dl Basescu vorbeste englezeste melteneste, in basic inglis, emana o duhoare de dihor securisto-comunist si s-a afirmat ca tata si protector al hotilor, mai ales al hoatelor cu tupeu cat cuprinde", avertizeaza jurnalistul, subliniins ca "asta va consemna istoria intr-o nota de subsol, despre dl Basescu", oricate insulte va continua sa-i adreseze.

