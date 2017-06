Un avion MIG 21 Lancer s-a prabusit, luni, in judetul Constanta, in apropierea Aeroportului Mihail Kogalniceanu, potrivit News.r o. La bordul avionului se afla doar pilorul, care s-a catapultat, potrivit primelor informatii.

UPDATE ora 12.30 Locotenent-comandorul Adrian Stancu, pilot pe o aeronava MiG 21 LanceR a Fortelor Aeriene Romane, s-a catapultat luni, in jurul orei 11.15, in apropiere de aeroportul Mihail Kogalniceanu, in zona localitatii Nazarcea, judetul Constanta, in timpul executarii manevrelor de aterizare, se arata intr-un comuncat emis de Ministerul Apararii.

Pilotul este constient si se afla in stare stabila. El a fost recuperat, i s-a acordat primul ajutor la fata locului si a fost transportat pe cale aeriana la Spitalul Judetean Constanta.

"Aeronava, care se afla in dotarea Bazei 86 Aeriana ”Locotenent aviator Gheorghe Mociornita” din Fetesti, decolase in jurul orei 10.00 de pe baza aeriana din Mihail Kogalniceanu pentru a executa o misiune de antrenament in cadrul exercitiului ”Thracian Eagle 2017”, care se desfasoara impreuna cu fortele aeriene bulgare. Dupa executarea misiunii, la intoarcerea catre Mihail Kogalniceanu, pe timpul executarii manevrelor de aterizare, pilotul a raportat o defectiune majora la motor, cu deteriorarea parametrilor de functionare ai acestuia. Conform procedurilor, pilotul s-a catapultat, aeronava prabusindu-se in zona mentionata, in afara ariilor locuite", se arata in comunicatul MApN.

Cazul este cercetat de Parchetul Militar, iar circumstantele accidentului vor fi investigate de o comisie numita de seful Statului Major al Fortelor Aeriene.

Un avion militar s-a prabusit la aproximativ opt kilometri distanta de Aeroporul Mihail Kogalniceanu. Avionul decolase de pe acest aeroport cu putin timp inainte de prabusire.

Pilotul a reusit sa se catapulteze. Acesta a fost recuperat de catre echipele de salvare, fiind preluat de un elicopter SMURD pentru a fi transportat la Spitalul Judetean Constanta, a declarat pentru News.ro prefectul de Constanta, Adrian Nicolaescu. Pilotul se afla in stare buna.

Barbatul este constient. Acesta a suferit un traumatism de coloana lombara si va fi supus investigatiilor medicale.

Sursa foto: Shutterstock/ Dawid Lech