Romania devine a 25-a tara din Europa care interzice folosirea animalelor salbatice in circuri.

Legea initiata de Remus Cernea si Vier Pfoten in 2015 a fost relansata anul acesta, dupa ce in ianuarie 11 animale, printre care si doi tigri siberieni, au murit in incendiul ce a cuprins Circul Globus din Bucuresti.

Desi initial a primit vot negativ de la senatori, legea a trecut cu vot pozitiv in toate comisiile de specialitate in Camera Deputatilor si azi a fost votat de plen. Se interzice folosirea animalelor vertebrate, indiferent de gradul de imblanzire, daca sunt nascute in captivitate sau capturate din natura, in spectacole de circ, circuri ambulante, caravane si trupe de artisti ambulanti, precum si in orice alte tipuri de spectacole similare. Daca animalele sunt in responsabilitatea unor institutii publice sau private, vor fi relocate prin grija acestora in rezervatii, sanctuare sau gradini zoologice, in termen de cel mult 18 luni de intrarea in vigoare a legii.

“Azi e o zi importanta, nu doar pentru tigri, ci pentru toate animalele salbatice. Daca ne gandim ca mai exista mai putin de 4000 de tigri in salbaticie, ne dam seama cat de important este pasul facut acum. Inerzicerea acestor activitati reduce un pic din presiunea pe efectivele de animale salbatice aflate in libertate, eliminand o parte din cererea de piata. Niciun tigru, leu, urs sau elefant nu va mai avea de suferit in Romania, doar pentru distractia catorva persoane. Niciunul nu va ajunge in circuri din Romania si nici circurile ambulatorii nu vor mai putea veni in tara noastra cu aceste animale. Societatea noastra, din fericire, evolueaza, asta au aratat si zecile de semnaturi pentru protejarea animalelor din circuri. In plus, se pare ca folosind aceasta presiune a societatii si legile pot evolua”, a declarat Magor Csibi, director WWF Romania.

13 tari cu populatii de tigri in salbaticie: in total, 3.890 de tigri

La Tiger Summit-ul din 2010, de la Sankt Petersburg, Rusia, lideri globali si reprezentanti ai tuturor guvernelor din cele 13 tari populate cu tigri (Bhutan, Cambodgia, China, India, Malaezia, Bangladesh, Indonezia, Myanmar, Vietnam, Laos, Nepal, Rusia si Thailanda) s-au angajat sa dubleze numarul de exemplare din aceasta specie (obiectiv cunoscut sub numele de Tx2) pana la urmatorul An Chinezesc al Tigrului, in 2022. La momentul summit-ului, existau doar 3.200 tigri in salbaticie - fata de cei 100.000. In salbaticie exista la ora actuala o populatie estimata la 3890 de tigri, cu cifre ce cresc in India, Rusia, Nepal si Bhutan. Totusi, situatia ramane precara. India a pierdut 76 tigri doar in 2016 din cauza braconajului, in timp ce China, Myanmar, Thailanda si Malaezia, cu mai putin de 500 de tigri impreuna, si-ar putea pierde exemplarele in urmatorii 10 ani.

Sursa foto: pyrozhenka/Shutterstock.com