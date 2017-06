Numarul mediu de pensionari a fost, anul trecut, de 5,257 milioane persoane, cu 49.000 persoane mai putin fata de anul precedent, arata datele Institutului National de Statistica (INS), citate de Agerpres. Cum Romania numara peste 6 milioane de angajati, raportul dintre pensionari si angajati pare sa intre dupa mai multi ani de criza intr-un echilibru.

Pe anul 2016, raportul dintre numarul mediu de pensionari care beneficiau de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10. Trebuie mentionat insa si faptul ca raportul prezinta variatii semnificative in profil teritorial – in Bucuresti, de pilda, sunt 5 pensionari la 10 salariati, in vreme ce in judetul Teleorman sunt 17 pensionari la 10 angajati.

Cat lucreaza un roman inainte sa iasa la pensie

Legislatia cu privire la pensionare s-a schimbat de mai multe ori in ultimii ani. Ramane, insa, cert ca, pentru a beneficia de pensie, trebuie indeplinite cumulativ doua conditii – varsta si stagiul de cotizare. Stagiul de cotizare reprezinta numarul de ani in care persoana respectiva a platit contributiile la pensii. Varsta de pensionare in Romania, stagiul complet de cotizare, stagiul minim de cotizare si stagiul minim de cotizare in specialitate pentru femei si barbati sunt stabilite in raport de luna si anul nasterii.

Atat in cazul femeilor, cat si al barbatilor, stagiul de cotizare minim eate cuprins intre 10 si 15 ani, in functie de luna si anul nasterii. Conditiile de pensionare si tipurile de pensie acordate variaza nu doar in functie de anul de nastere, ci si de ocupatie sau de situatia particulara a persoanei in cauza. Poti afla din acest articol complet despre pensionare toate datele cu privire la varsta minima, stagiul de cotizare, cat si conditiile pentru pensionare anticipata. Tot de acolo vei afla si care sunt meseriile cu statut special si care sunt conditiile care se aplica in cazul lor cand vine vorba despre pensionare.

Care este valoarea medie a pensiei si cat din salariul angajatilor merge catre fondul de pensii

Pensia medie a fost anul trecut de 931 lei, iar raportul dintre pensia medie de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta cu stagiu complet de cotizare si castigul salarial mediu net a fost de 53,3% . Spre comparatie, in anul precedent, 2015, acest raport a fost de 57,8%, se mai arata in raportul INS. Merita mentionat si faptul ca pensia medie la nivel judetean a variat foarte mult in functie de zona. In judetul Giurgiu, de exemplu, pensia medie a fost de 711 lei, iar in Bucuresti a fost 1.122 lei.

Echilibrul dintre numarul salariatilor si cel al pensionarilor este extrem de important, pentru ca veniturile celor din urma depind de contributiile angajatilor. Salariatii au obligatia de a plati catre fondul de pensii 10,5% din salariul brut. Catre pensii merg alti 15,8% din salariul angajatului, platiti si de angajator, lunar.

Desi in prezent raportul dintre numarul pensionarilor si al angajatilor pare sa fie unul echilibrat, un factor de luat in calcul pentru viitor din acest punct de vedere este si natalitatea, care in tara noastra este in scadere. Unele date sugereaza chiar ca se va ajunge chiar si in situatia ca un angajat sa plateasca 2,5 pensionari, scrie news.ro.

Sursa foto: Pressmaster/Shutterstock