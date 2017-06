Colegii de clasa ai tanarului care a murit joi, dar si celelalte persoane cu care a intrat in contact au fost trimise la medic pentru consultatii, in total fiind vorba despre 135 de persoane, potrivit News.ro.

De asemenea, zece tineri cu varste cuprinse intre 14 si 22 de ani sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase cu suspiciunea de meningita. In cazul a doi dintre tineri, simptomele au fost mai grave, dar se asteapta inca analizele de laborator. Celelalte opt au simptome mai usoare. Cu totii primesc tratament si starea lor de sanatate este buna, potrivit medicilor.

„Ancheta epidemiologica a fost declansata imediat. Am luat legatura ca cu persoanele care au intrat in contact cu tanarul. Acestia s-au prezentat la Spitalul de Boli Infectioase, iar cei care au prezentat simptome au fost internati. De la pacienti au fost prelevate probe care au fost trimise la Bucuresti pentru analize. Incercam sa-i gasim pe toti contactii si sa-i trimitem la medicii de familie sau la Spitalul de Boli Infectioase, pentru profilaxie, astfel incat sa limitam extinderea imbolnavirilor. Facem apel la cei care au fost in contact cu bolnavii sa se prezinte pentru a li se administra o doza de medicamente in scop profilactic“, a spus Claudia Bularca, purtator de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Brasov.

Intre timp, au fost facute dezinfectii la Liceul Silvic din Brasov unde era elev baiatul care a murit, dar si la Spitalul de Pediatrie deoarece unitatea nu are profil de infectioase. Adolescentul care a decedat avea 17 ani si era din Tarlungeni. In urma cu o saptamana, el participase impreuna cu prietenii la o petrecere de majorat la Purcareni, dupa care s-a imbolnavit. El a ajuns la spitalul de Pediatrie din Brasov miercuri seara si in cateva ore s-a stins. Potrivit medicilor boala a avut o evolutie fulminanta. Trupul tanarul a fost dus la Medicina Legala pentru autopsie.

