Cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite in doua accidente produse in decurs de doar cateva minute, sambata dupa amiaza, in judetul Prahova. Unul dintre accidente a avut loc pe drumul national 1 B, unde trei autoturisme s-au ciocnit, al doilea producandu-se cateva minute mai tarziu pe drumul national 1, unde un autoturism s-a rasturnat.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Prahova, primul accident a avut loc pe DN1 B, in dreptul sediului Primariei comunei Bucov, la cativa kilometri de Ploiesti. Trei persoane au fost ranite dupa ce trei atutoturisme s-au ciocnit, accidentul avand loc in conditii de ploaie torentiala. Alte sase persoane aflate in vehiculele implicate in accident nu au avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit News.ro.

Cateva minute mai tarziu un alt accident s-a produs pe DN1, intre Ploiesti si Sinaia, in zona Movila Vulpii, unde un autoturism s-a rasturnat. O femeie in varsa de 35 de ani si copilul acesteia, in varsta de sase ani, au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportati la spital, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae.

Sursa foto: Anton Prado PHOTO / Shutterstock