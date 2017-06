Un numar de 18 tineri sunt internati, duminica, la Spitalul de Boli Infectioase din Brasov cu suspiciunea de meningita, iar in cazul unuia dintre ei diagnosticul a fost confirmat, in conditiile in care cu o zi in urma erau doar 10 pacienti spitalizati. In total, 200 de persoane au fost consultate la acelasi spital, dupa ce au intrat in contact cu baiatul de 17 ani diagnosticat cu meningita bacteriana si care a murit joi la Spitalul de Pediatrie din Brasov.