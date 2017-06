"Suprafata totala a teritoriului este de 238.397 kilometri patrati. Suprafata totala a Romaniei a fost actualizata de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare", arata raportul publicat de INS, potrivit News.ro.

In urma actualizarii suprafetei Romaniei, toate documentele oficiale si site-urile de informatii publice vor trebui, de asemenea, actualizate, in conditiile in care pe site-urile publice sau private ce cuprind informatii despre Romania este trecuta vechea suprafata, de 238.391 kmp. Ultima actualizare a suprafetei Romaniei a fost realizata dupa schimbarea modelului pe care se bazeaza proiectia cartografica oficiala a Romaniei (Proiectia Stereografica 1970) - de la modelul Gauss-Kruger la modelul Krasovsky -, printr-un decret din 1971.

Dupa schimbarea modelului, suprafata Romaniei a fost recalculata de la 237.500 kmp la 238.391 kmp, valoare care se regaseste in toate datele oficiale privind Romania. Insa suprafata Romaniei se modifica in timp, sub efectul schimbarii cursului Dunarii sau cursurilor raurilor care reprezinta frontiere cu statele vecine (Prut, Tisa, Mures) si mai ales pe tarmul Marii Negre - unde suprafata creste ca efect al depunerilor aluviunilor Dunarii si scade ca urmare a eroziunii, mai ales in sudul Litoralului.

Spre exemplu, suprafata Romaniei creste constant in zona insulelor Sacalin, care urmeaza sa devina in urmatoarele decenii o peninsula cu suprafata sensibil mai mare decat cea a insulelor actuale, ca urmare a aluviunilor Dunarii depuse de curentii marini, arata ultimele studii stiintifice ale specialistilor.

