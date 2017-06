Joi, elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna vor sustine proba scrisa la Limba si literatura materna, potrivit News.ro.

Afisarea primelor rezultate este programata pentru 26 iunie, pana la ora 16:00, iar contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, pana la ora 20:00. Rezultatele finale vor fi comunicate in 30 iunie, in centrele de examen si pe evaluare.edu.ro.

Conform datelor centralizate de Ministerul Educatiei Nationale, la Evaluarea Nationala din acest an s-au inscris 144.890 de candidati, dintre care 144.740 din seria curenta si 150 din seria anterioara, iar examenul este organizat in 4.164 de centre.

Noutati la Evaluarea Nationala 2017

Una dintre noutatile acestui examen este ca ponderea mediei de la Evaluarea Nationala creste de la 75% la 80%, iar notele de la clasa vor reprezenta doar 20%, in loc de 25% din media de admitere in clasa a IX-a, asa cum era pana acum.

De asemenea, o alta noutate este ca s-a modificat si un aspect de notare la examenele nationale, mai exact a fost indepartata prevederea din metodologia de desfasurare a examenului de Evaluarea Nationala si a Bacalaureatului care spunea ca trebuie sa existe o diferenta de 0,5 puncte intre nota initiala si cea finala, de dupa contestatie, pentru ca nota sa fie modificata. Acum, nu va mai fi luat in calcul niciun barem pentru modificarea notei, nota finala fiind cea dupa contestatie. La depunerea contestatiei, elevii vor da o declaratie scrisa in care isi vor asuma ca in urma recorectarii lucrarii nota initiala poata sa scada.

Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca a pus la dispozitia celor implicati in acest examen, incepand de luni, linia TELVERDE 0800801100, numarul de telefon putand fi apelat gratuit. Numarul 0800801100 va fi disponibil zilnic, pe toata durata desfasurarii examenului, intre orele 8:00 -16:00 (luni-joi) si 8:00-14:00 (vineri), precizeaza Ministerul Educatiei.

