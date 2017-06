Persoanele cu dizabilitati din Romania pot primi, in baza unei solicitari la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului de care apartin, un card european pentru dizabilitate cu care pot beneficia de acces gratuit sau cu reducere la evenimente culturale, sportive si de petrecere a timpului liber organizate atat in tara, cat si in alte sapte state membre ale Uniunii Europene.

Cardul se elibereaza la cerere si pot beneficia de el toate persoanele cu dizabilitati, copii si adulti, indiferent de gradul si tipul de handicap, potrivit News.ro. Cererea se descarca de pe site-ul proiectului, dizab.eurocard.gov.ro si este depusa pana in 30 noiembrie de catre solicitanti, personal sau prin reprezentant, insotita de o poza, la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului de care apartin de la nivelul fiecarui judet sau sector din Bucuresti.

Cardul european de dizabilitate este emis in cadrul unui proiect pilot finantat de Comisia Europeana, „Asigurarea mobilitatii pentru persoanele cu dizabilitati in Romania si Europa”, care doreste facilitarea accesului la evenimente care se organizeaza in alte sapte state membre incluse in proiect: Cipru, Malta, Estonia, Finlanda, Italia, Belgia si Slovenia, fiecare tara in parte stabilind care facilitatile pe care le acorda posesorilor de carduri.

Reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Persoane cu Dizabilitati precizeaza ca primul lot de carduri este in curs de tiparire si va putea fi transmis directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului in urmatoarele doua saptamani, in baza solicitarilor primite.

Proiectul pilot se adreseaza unui grup tinta de 50.000 de persoane cu dizabilitati si vizeaza pachetele de beneficii elaborate la nivel national si cele agreate cu statele UE partenere in program. In prezent, pachetele de beneficii sunt in curs de elaborare. Beneficiile oferite la nivel national si in statele partenere vor fi promovate prin intermediul site-ului web al proiectului: dizab.eurocard.gov.ro Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati

In Romania, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati a incheiat protocoale de colaborare cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Ministerul Tineretului si Sportului, Federatia Romana de Fotbal si Federatia Romana de handbal, urmand sa discute si cu alte institutii. Pentru identificarea obiectivelor turistice, culturale si sportive, ANPD a initiat colaborarea cu toate consiliile judetene si locale.

„Pentru participarea la un eveniment, doritorii se pot inscrie prin intermediul formularului disponibil pe pagina de beneficii nationale sau internationale. Cardul va fi distribuit impreuna cu o brosura de utilizare, in care vor fi descrisi pasii necesari inregistrarii”, subliniaza reprezetantii institutiei.

Sursa foto: Shutterstock/ Pressmaster