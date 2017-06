Care sunt cele mai cautate specializari in invatamantul superior

Numarul elevilor si studentilor in anul scolar si universitar 2016-2017 este in scadere fara de anul precedent, invatamantul profesional fiind singurul in care populatia scolara a crescut, potrivit datelor INS. In invatamantul superior, cele mai cautate specializari au fost cele de afaceri, administratie si drept si inginerie, in special in domeniul constructiilor.