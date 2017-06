Gabriela Firea a spus ca cea mai mare realizare a acestui an a fost aceea ca au reusit sa deblocheze zeci de santiere din Capitala. ”Orasul a prins viata, acolo unde nu se lucra de aproape doi ani, s-a lucrat, s-au si finalizat unele obiective de investitii, altele sunt in curs de finalicare, iar acolo unde se lucra cu pasi de melc, ritmul s-a accelerat foarte mult”, a spus ea, potrivit News.ro.

De asemenea, o mare realizare a acestui an este aceea ca am avut curajul sa spunem stop contractelor paguboase pentru Capitala. Ani de-a randul aceleasi firme, aceleasi castigau toate licitatiile din Bucuresti. Nu este normal. Mediul de afaceri este mult mai complex dezvoltat decat cele cateva firme agreeate atat la Primaria Capitalei, cat si la primariile de sector. Ne-am pus in minte sa spunem stop si am reusit si toti sapte ne-am asumat riscuri imense pentru noi si pentru familiile noastre si nu exagerez cand spun acest lucru Gabriela Firea

Primarul general a completat ca au avut de asemenea curajul sa ”starpeasca” firmele capusa de la RADET si RATB.

In sfarsit, se lucreaza acum transparent, pe proceduri, exista obiectivitate, exista un mediu economic sanatos. A fost greu. Acolo erau grupuri de interese transpartinice de ani de zile, familii de afaceri. Nu poti sa te pui cu toti deodata, dar pentru ca am promis in fata dumneavoastra, ne-am asumat acest risc si am reusit

Gabriela Firea

Gabriel Firea a vorbit despre o alta ”mare realizare”, respectiv investitia intr-un domeniu vital - sanatatea: ”Cea mai mare alocare bugetara, 90 de milioane de euro, pentru cele 19 spitale ale municipalitatii si pentru dotarea cabinetelor medicale scolare, precum si a celor stomatologice. Nu sunt primar care sa vin din mediul medical, dar ii respect pe medici, este o profesie de credinta, care nu poate fi facuta de oricine, si trebuie sa fim alaturi de ei, nu doar cu vorba, ci in special cu fapta”.

Ce proiecte pentru Bucuresti are Gabriela Firea

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit si despre urmatoarele proiecte.

Ce ne propunem? Ne propunem sa fie mult mai bine, iar ca obiective de investitii, vom construi in cel mai scurt timp vor demara procedurile, sase cartiere de locuinte in cele sase sectoare ale Capitalei, pentru tineri, cazuri sociale si locuinte de serviciu. Vom demara de asemenea construirea unui mare spital metropolitan, care sa fie conceput de la zero, cu toate circuitele la standarde europene. Vom construi si vom moderniza crese si gradinite. Exista un deficit mare in ceaa ce priveste cresele si gradinitele in Capitala. Vom construi, dar si vom amenaja acolo unde este cu putinta, sali multifunctionale pentru activitati sportive si pentru alte tipuri de evenimente Gabriela Firea

Gabriela Firea a multumit "putinilor ministri din fostul Guvern” care au sustinut activitatea municipalitatii. Firea le-a multumit ministrilor Carmen Dan, Alexandru Petrescu, Gabriel Petrea, Andreea Pastarnac, Petre Daea, Pavel Nastase si Florian Bodog, care sunt si prezenti la evenimentul organizat de Primarie.

Dupa discursul primarului general, a fost prezentat un film de cateva minute cu realizarile din primul an.

Intr-un bilant dat publicitatii de Primarie, la capitolul proiecte finalizate in acest an sunt trecute: aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2016 – 2030 pentru regiunea Bucuresti – Ilfov, aprobarea indicatorilor economici pentru Planul Integrat de Dezvoltare Urbana –„Centrul Capitalei”, definitivarea strategiei de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, deblocarea situatiei de la santierul Arcul de Triumf si finalizarea lucrarilor, proiecte ale Directiei Generale de Protectie Sociala pentru copii de 0-3 ani si infiintarea unor spalatorii sociale, stimulentele financiare pentru nasteri si pentru casatorie, precum si bursa pentr studentii care ajuta persoane varstnice, lucrarile de modernizare pe Bulevardul Liviu Rebreanu, inaugurarea Observatorului Astonomic “Amiral Vasile Urseanu”, redeschiderea Teatrului Evreiesc de Stat, deblocarea si finalizarea noului Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu", revenirea Primariei Generale in vechiul sediu.

In bilant sunt mentionate si o serie de proiecte deblocate, care sunt in curs de finalizare: Pasajul Sudului, Podul Ciurel, Spitalul Foisor, Spitalul Victor Gomoiu, Teatrul Ion Creanga, amenajarea lacurilor Floreasca si Tei, refacerea patinoarului Flamaropol, proiectul supralargirii arterei Prelungirea Ghencea, Proiectul Glina.

Intre proiectele initiate de la inceputul mandatului actualului primar, sunt enumerate: spitalul metropolitan, locuinte sociale, de serviciu si pentru tineri, conditii mai bune in unitatile de invatamant, parcari de resedinta la punctele termice, achizitionarea de autobuze electrice, modernizarea Soselei Fabrica de Glucoza, programul pentru incurajarea mersului pe biclicleta, proiectul ”Teatru temporar”, concurs de solutii pentru reamplasarea Halei Matache si amenajarea pietei, sistemul operational pentru managementul calitatii aerului.

CITESTE SI: Gabriela Firea, la un an de mandat. Cate dintre promisiunile electorale au fost implementate

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu