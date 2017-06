Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca in urmatoarea sedinta de Consiliu General va supune dezbaterii un proiect de hotarare prin care municipalitatea sa acorde un voucher de 500 de lei celor care doresc sa-si cumpere o bicicleta.

"Pe biciclistii din Bucuresti ii iubim, ii pretuim. Am pregatit deja proiectul si il vom supune dezbaterii in prima sedinta a Consiliului General: vom acorda un voucher de 500 de lei celor care doresc sa achizitioneze o bicicleta si vom declansa o campanie de constientizare a conducatorilor auto ca nu sunt singuri in trafic si trebuie sa aiba grija ca sunt si biciclisti sau motociclisti, pentru a preveni eventualele accidente”, a declarat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Primarul Capitalei a spus ca astfel de campanii de constientizare s-au derulat in mai multe tari din Europa, astfel ca "trebuie sa ne aliniem si noi”.

Firea a precizat ca, in paralel cu aceste proiecte, impreuna cu cele sase primarii de sector, municipalitatea va construi si piste de biciclisti.

La randul sau, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, vorbeste despre piste de biciclisti realizate, dar nemarcate.

"Sunt peste 10 kilometri de piste de biciclisti. Ele sunt facute, dar nu sunt marcate ca piste. Mai trebuie doar marcate si autorizate. Discutam de portiuni considerabile de pe 1 Decembrie, Grigorescu, Constantin Brancus, Camil Ressu, Lucretiu Patrascanu”, a declarat Robert Negoita, intrebat daca in Sectorul 3 au fost sau nu amenajate piste pentru biciclisti.