Primaria Capitalei vrea sa achizitioneze 100 de autobuze electrice si statiile de incarcare aferente, care sa fie incluse pe linii din zona centrala a orasului sau in zonele aglomerate, potrivit unui proiect de hotarare.

Noile autobuze cu care va fi dotata Regia Autonoma de Transport Bucuresti nu polueaza si vor avea instalatie de ventilatie, aer conditionat si incalzire.

"Prin dotarea RATB cu un numar maxim de 100 de autobuze urbane electrice, cu podea total coborata, care vor fi dotate cu baterii de acumulatori si baterii de supercapacitori, se va realiza reducerea noxelor in centrul municipiului Bucuresti, deoarece autobuzul electric este "0" emisii poluante si, de asemenea, tractiunea electrica ofera un mers silentios, fara socuri la demaraj si la franare si, practic, se reduc zgomotul si vibratiile in zona centrala, se va asigura cresterea calitatii, respectiv aplicarea planului de calitate a aerului, conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila si reducerea impactului asupra mediului prin aplicarea acestui obiectiv operational", se arata in proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de vineri a CGMB, potrivit News.ro.

Primaria Capitalei a anuntat si lansarea unei licitatii pentru achizitia a 400 de autobuze EURO 6, a 100 de tramvaie si a 100 de troleibuze noi. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustinea ca in paralel se va derula si procedura de achizitie pentru instalarea internetului wireless gratuit in mijloacele de transport in comun.

Firea spunea ca a fost inceputa si o procedura pentru achizitia unei aplicatii pentru informarea calatorilor in legatura cu traseele mijloacelor de transport in compun, timpii de asteptare si de parcurgere a acestor trasee.

Sursa foto: Shutterstock/ Dragos Asaftei