Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, in continuare in mai multe zone ard stive cu diverse materiale, transmite News.ro.

Reprezentantul ISU a precizat ca pe tot parcursul noptii pompierii - care se afla in continuare in zona cu opt autospeciale - au actionat pentru stingerea focului atat de la inaltime cu autoscara, cat si cu linie de furtun.

Se vad in continuare mai multe zone in care ard stive cu diferite materiale. In unele situatii ard elementele prabusite care compuneau structura cladirii, ceea ce face ca apa sa ajung greu la partea inferioara. Alte posibilitati de apropiere de aceste zone nu exista Daniel Vasile, ISU Bucuresti-Ilfov

Suprafata afectata de incendiu depaseste 10.000 de metri patrati.

Incendiul a izbucnit marti seara, in jurul orei 19.00, in comuna Balotesti, la o fabrica de mobila si s-a extins apoi la o hala in care erau depozitate mase plastice, initial fiind cuprinsa de foc o suprafata de aproximativ 3.000 de metri patrati. Doi barbati au primit ingrijiri medicale la fata locului, unul suferind un atac de panica, iar altul inhaland fum.

Flacarile au depasit 10-15 metri deasupra acoperisului, la fata locului intervenind zece autospeciale de stingere, o autoscara, o masina de descarcerare si un punct mobil de comanda al Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov.

Inspectorul sef al Garzii de Mediu Ilfov, Emil Grigore, a dat asigurari, marti seara, ca nu exista substante periculoase degajate in urma incendiului, precizand ca in privinta poluarii nu sunt probleme majore pentru sanatatea populatiei. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a trimis la locul incendiului un auto-laborator care preleveaza probe pentru a determina compusii chimici ce se regasesc in norul de fum, precum si concentratia acestora. Masuratorile auto-laboratorului vor continua pana ce incendiul va fi stins in intregime.

In timpul incendiului, in interiorul halelor au avut loc explozii succesive ale substantelor care erau depozitate acolo si s-a luat in calcul inclusiv evacuarea locuitorilor din zona.

