Piata neagra a tigaretelor a scazut usor in luna mai, pentru a treia oara consecutiv, potrivit studiului Novel Research, care releva tendinta de scadere a comertului ilegal. Cea mai importanta scadere a comertului ilegal cu tigarete s-a inregistrat in nord-estul tarii, iar cea mai substantiala crestere a pietei ilicite a fost in partea de nord-vest a tarii.

Regiunea nord-est ramane si in luna mai cea mai afectata de comertul ilegal cu tigarete, inregistrand o pondere de 37,3%, desi s-a inregistrat o scadere semnificativa de 5,7 puncte procentuale fata de martie 2017, potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare Novel Research si finantat de companii din industria tutunului.

Regiunile vest si sud-vest continua sa aiba cote ridicate ale comertului ilicit (18,2%, respectiv 20,8%). In luna mai, cea mai substantiala crestere a pietei ilicite se inregistreaza in partea de nord-vest a tarii (plus 5,6 puncte procentuale comparativ cu martie, pana la 18,7%).

Din punct de vedere al provenientei, categoria „cheap whites” detine in continuare cea mai mare pondere (58,2%), urmata de produsele provenite din Moldova (22,4%, in scadere cu 2,1 puncte procentuale comparativ cu martie 2017) si Ucraina (15,7%, relativ constant). Ponderea produselor provenite din Serbia se situeaza la 0,6%, in crestere cu 0,5 puncte procentuale fata de luna martie 2017 Marian Marcu, Director Novel Research

De la inceputul anului, autoritatile au oprit 67 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piata, conform datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro. Raportat la dimensiunea pietei negre din 2016, asta inseamna circa 3% din consumul de contrabanda pentru primele 6 luni ale anului.

Cea mai importanta scadere a comertului ilegal cu tigarete, in nord-estul tarii

Cea mai importanta scadere a comertului ilegal cu tigarete s-a inregistrat in nord-estul tarii, acolo unde s-a desfasurat, in parteneriat cu Politia si Politia de Frontiera, campania initiata de JTI: "Contrabanda, o moda care te prinde. De la 2 la 7 ani”.

"Aceasta scadere este compensata de o crestere in procent aproape similar in zona nord- vest. Pentru ca piata neagra sa scada semnificativ, la nivel national, este nevoie in continuare de o colaborare stransa intre institutiile statului si mediul de afaceri. Asa cum am mentionat in mai multe randuri, in conditiile in care echipele mobile nu sunt suficiente, iar scannerele din punctele vamale sunt nefunctionale din cauza nealocarii de fonduri pentru mentenanta, situatie semnalata recent si de ANAF, cainii special instruiti pentru depistarea tigaretelor ilegale raman cel mai eficient mijloc de lupta impotriva contrabandei. Echipele canine sunt foarte eficiente si au un rol important in prevenirea comertului ilicit. JTI a donat Vamii romane, incepand din 2010, circa 40 de caini, asigurand totodata suport logistic pentru trainingul echipelor canine. Salutam recentul acord al ANAF pentru continuarea programului de innoire si formare a acestor echipe, JTI fiind gata sa sprijine inlocuirea celor 12 caini care se vor pensiona anul acesta. De asemenea, ne bucuram sa putem contribui la combaterea fenomenului pe ambele maluri ale Prutului, JTI urmand sa doneze autoritatii vamale din Moldova, alaturi de o serie de echipamente specifice, si patru caini pentru combaterea contrabandei. Vom pune si pe viitor la dispozitia autoritatilor experienta si resursele noastre, asa cum am facut-o din anul 2005 incoace, cand am semnat primul Protocol de colaborare cu ANAF, in scopul combaterii pietei negre”, a declarat Gilda Lazar, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova si Bulgaria.

Lupta impotriva comertului ilicit este una dintre prioritatile Philip Morris International, un exemplu in acest sens fiind programul PMI Impact, lansat anul trecut. Acesta este o initiativa globala, de acordare de fonduri pentru proiecte dedicate luptei impotriva contrabandei si infractiunilor asociate acesteia, cu un buget alocat de 100 milioane de dolari. Un numar de 170 de organizatii, incluzand agentii guvernamentale, universitati si institutii de cercetare, organizatii non-guvernamentale si entitati private au inscris peste 200 de proiecte pentru cele trei categorii acoperite de acest program: cercetare, educatie si constientizare a impactului comertului ilicit. Inscrierile au venit din 42 de tari, inclusiv Romania.

ANAF, prin Directia Generala a Vamilor, a declansat „Operatiunea Scut III" pentru combaterea traficului ilicit la frontierele U.E.

In perioada 20 mai 2017 – 20 iunie 2017 au fost intensificate controalele la frontiera, controalele in trafic, piete, targuri si oboare, in vederea eliminarii tigaretelor provenite din trafic ilicit. In urma acestor controale, echipele mobile si echipele canine din cadrul Directiei Generale a Vamilor impreuna cu inspectorii vamali din cadrul directiilor regionale vamale Brasov, Craiova, Cluj, Galati, Iasi, Timisoara, au intocmit 148 procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicand amenzi in valoare totala de 806.300 lei si trei sesizari penale. Au confiscat 1.545.451 bucati tigarete, 512 litri alcool, noua autoturisme si alte bunuri in valoare de 239.108 lei ANAF

Producatorii de tigarete considera ca, pentru reducerea contrabandei in continuare, sunt necesare mai multe schimbari legislative pe care, impreuna cu autoritatile de aplicare a legii, le solicita de ani de zile. Astfel, pe langa reglementarea unitara, pe criteriu cantitativ, a infractiunilor de evaziune fiscala si de contrabanda cu tigarete, este necesara clarificarea situatiei la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria si Bulgaria, precum si stabilirea unor atributii specifice pentru politia locala si jandarmerie, intrucat comertul ilegal cu tigarete se desfasoara in zona de competenta a acestora – piete, oboare, statii de metrou.

Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al Romaniei, dupa cel petrolier. In 2015, companiile de tutun au virat la buget circa trei miliarde de euro, insemnand accize, TVA, taxe si contributii. Suma reprezinta aproape 2% din PIB, ceea ce inseamna echivalentul bugetului destinat Apararii.

Sursa foto: Shutterstock / underworld