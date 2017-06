Romania este tara paradoxurilor. In anul 2016 au intrat pe piata aproape 1.000 de firme noi, care au deschis clinici si cabinete stomatologice. Pe de alta parte, cei mai multi romani nu trec pe la medicul dentist cu anii, stau fara dinti, folosesc, in medie, putin peste un tub de pasta de dinti pe an si schimba periuta la doi, trei ani.

Piata serviciilor medicale stomatologice din tara noastra este dominata de companiile private care detin peste 90% dintre clinicile si cabinetele stomatologice din Romania. Este vorba de peste 4.300 de companii care au aproape 10.000 de angajati. Stomatologia este si una dintre specializarile cele mai cautate de viitorii medici, care spera sa-si deschida propriul cabinet.

Fatetele dentare care ofera zambetul hollywoodian, tot mai cautate

In Bucuresti se afla cele mai multe firme care activeaza in domeniul stomatologic, peste 1.300 unitati. Doar in ultimii doi ani au intrat pe piata aproape 300 de companii noi, care au deschis clinici si cabinete.

Anul 2016 a inregistrat cresteri de aproximativ 27% in domeniul serviciilor medicale stomatologice din Capitala, comparativ cu anul 2015. Clinicile si cabinetele stomatologice au inregistrat o cifra de afaceri de peste 380 milioane lei un profit de aproape 70 de milioane de lei.

Cea mai dezvoltata piata stomatologica este in Timis

In tara, cea mai dezvoltata piata stomatologica este in judetul Timis, unde sunt inregistrate peste 180 de companii care au o cifra de afaceri care depaseste 53 milioane de lei, un profit de peste 12 milioane lei si peste 400 de angajati. Topul judetelor este completat de Cluj (peste 50 milioane de lei cifra de afaceri, peste 9 milioane de lei profit, peste 500 de angajati, la aproximativ 220 de firme), Arges (aproximativ 47 milioane de lei cifra de afaceri, 8,5 milioane de lei profit, peste 450 angajati, la aproximativ 150 de companii) si Brasov (46 milioane de lei cifra de afaceri, 8,3 milioane lei profit, peste 420 de angajati, la aproximativ 170 de companii), se arata in raportul Creditinfo Romania.

Potrivit cifrelor noastre, domeniul companiilor stomatologice a inregistrat in 2016 o crestere de aproximativ 38%, fata de 2015, si aproape ca s-a dublat comparativ cu anul 2014, cand piata inregistra o cifra de afaceri de aproximativ 560 de milioane de lei. Anul 2016 a insemnat si intrarea pe piata serviciilor medicale din Romania a peste 500 de companii noi, care au deschis clinici si cabinete stomatologice, a declarat Aurimas Kacinskas, CEO, Creditinfo Romania.

Costurile pentru serviciile medicale stomatologice din Romania sunt cu pana la 70% mai mici decat in tarile din Occident, comparand aceleasi tipuri de materiale si servicii.

Sursa foto: alphaspirit/Shutterstock.com