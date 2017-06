Un camion in care se aflau 13 militari s-a rasturnat, joi seara, intr-o rapa de aproximativ 40 de metri, in localitatea Dambovicioara din judetul Arges, interventia pentru scoaterea victimelor fiind extrem de dificila. Zece dintre militari au fost scosi de catre echipale de interventie, iar alti trei sunt incarcerati. Cel putin un militar a decedat, informeaza news.ro.

Vehiculul - in care se aflau militari de la Batalionul de vanatori de munte de la Campulung Muscel - era intr-un convoi in care se mai aflau inca trei camioane si un ARO, care se intorceau de la un exercitiu.

Camionul in care se aflau 13 militari de la Batalionului 30 Vanatori de Munte s-a rasturnat intr-o prapastie, joi, in jurul orei 21.55, in apropiere de localitatea Valea Urdei, din judetul Arges.

Camionul, care era ultimul dintr-o coloana de patru vehicule militare care se deplasau dinspre Cincu spre Campulung, s-a rasturnat in afara soselei, precizeaza IGSU.

Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, la Realitatea TV, ca la acest moment mai sunt doi militari incarcerati, in urma accidentului produs la Dambovicioara, precizand ca a cerut ca spitalele la care vor fi aduse victimele sa aiba asigurate rezerve de sange si tot ce este nevoie. Premierul a mai spus ca este inadmisibil sa nu poata fi facute zboruri pe timp de noapte pentru transportul victimelor la spital.

Premierul a declarat ca a fost activat Planul rosu la 3 minute de la primirea apelului la 112 si ca imediat a fost constituita o Celula de criza la Ministerul de Interne.

El a mai spus ca este in legatura permanenta cu ministrul Apararii, care se ocupa sa anunte familiile victimelor, dar si cu ministrul Sanatatii, caruia i-a cerut ca toate spitalele la care vor fi duse victimele sa aiba rezerve de sange si tot ce este necesar.

"La acest moment mai sunt doua victime incarcerate si se fac eforturi deosebite pentru scoaterea lor. De asemenea, acum se incearca resuscitarea celei de a treia victime, care a fost aruncata din camion", a afirmat premierul.

Premierul a mai spus ca este inadmisibil sa nu poata fi facute zboruri pe timp de noapte cu elicopterul SMURD. "Din pacate, nu inteleg de ce dupa 27 de ani nu putem efectua zbor pe timp de noapte, maine vom verifica. Este impradonabil pentru o tara in anul 2017", a adaugat Tudose.

MApN: Parchetul Militar, sesizat in cazul accidentului din Arges. La nivelul ministerului a fost constituita o comisie pentru stabili cauzele

Parchetul Militar a fost sesizat in cazul accidentului din judetul Arges, iar din ordinul sefului Statului Major General a fost insituita o o comisie pentru stabili cauzele incidentului,

"Un autocamion avand la bord 13 militari din cadrul Batalionului 30 Vanatori de Munte a fost implicat intr-un accident de circulatie astazi, 29 iunie, in jurul orei 21.55, in apropiere de localitatea Valea Urdei, judetul Arges. Autocamionul, care era ultimul dintr-o coloana de patru vehicule militare, care se deplasau dinspre Cincu spre Campulung, s-a rasturnat in afara carosabilului", anunta MApN.anunta MApN, care precizeaza ca vehiculul rasturnat in rapa era ultimul dintr-o coloana de patru, care se deplasau de la Cincu spre Campulung.

Ministrul apararii nationale, Adrian Tutuianu, secretarul de stat Mircea Dusa si generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major General se afla in deplasare catre locul accidentului.

"Conform procedurilor legale, a fost sesizat, Parchetul Militar. Din ordinul sefului Statului Major General, a fost instituita o comisie de cercetare administrativa care va investiga circumstantele producerii incidentului", anunta MApN.

Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat pentru News.ro ca in camion se aflau 13 persoane, iar zece dintre ele au fost scoase, fiind in stare stabila, in timp ce celelaltre trei sunt inca incarcerate.

Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a afirmat ca cei trei militari ramasi incarcerati in camion se afla in stare critica.

Ea a precizat ca printre cei zece militari scosi din camion sunt si cativa inconstienti.

Prefectul judetului Arges, Emilian Dragnea, a spus ca victimele vor fi transportate cu ambulantele la spitalul din Campulung si la Spitalul Judetean din Pitesti.

Sursa foto: captura news.ro