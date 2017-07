Nouasprezece judete si municipiul Bucuresti vor fi, sambata, sub avertizare cod rosu de canicula, temperaturile in aceste zone urmand sa ajunga chiar si pana la 44 de grade Celsius.

Dupa ce vineri valul de caldura s-a accentuat in cea mai mare parte a tarii, sambata, intre orele 10.00-21.00, temperaturile vor creste si mai mult, informeaza News.ro.

Astfel, in judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Galati, Braila, Vaslui si Iasi, precum si in municipiul Bucuresti si in zona joasa a judetelor Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Bacau si Neamt se vor inregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale perioadei, situate frecvent intre 38 si 41 de grade.

In sudul Olteniei si al Munteniei temperaturile vor urca spre 42-44 de grade.

Tot sambata, judetele Tulcea, Constanta, Brasov, Covasna, Botosani, cea mai mare parte a judetelor Mehedinti, Gorj si Suceava, precum si nordul judetelor Valcea, Arges, Dambovita, Prahova si Buzau si vestul judetelor Vrancea, Bacau si Neamt vor fi sub avertizare cod portocaliu de canicula. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 36 si 38 de grade, iar in zona montana vor fi cu mult mai ridicate decat normele perioadei.

Meteorolologii au emis o avertizare cod galben de temperaturi ridicate pentru sambata si pentru judetele Mures, Harghita, Sibiu, nordul judetelor Mehedinti si Gorj si vestul judetului Suceava. In aceste zone temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 36 de grade.

Agentia Nationala de Meteorologie arata ca, in dupa-amiaza zilei de sambata si in noaptea de sambata spre duminica, local in nordul, centrul si nord-estul tarii, precum si in zona de munte, mai ales in Carpatii Orientali, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se vor semnala vijelii, grindina si averse torentiale.

Duminica, in sudul tarii vor mai fi temperaturi maxime in jurul a 35 de grade la amiaza, dar spre seara si noaptea instabilitatea atmosferica se va accentua, iar in Oltenia, Muntenia si sudul Moldovei vor fi averse torentiale, vijelii si grindina si se vor cumula cantitati importante de apa.

