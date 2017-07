Pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala de pana la 900 de lei/luna vor beneficia, de la 1 iulie, de compensarea medicamentelor in proportie de 90%, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri.

”Pana in prezent, beneficiau de aceasta compensare pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 700 de lei; veniturile realizate numai din pensii reprezinta drepturi de asigurari sociale care se cuvin in temeiul contributiilor de asigurari sociale achitate catre bugetul de asigurari sociale de stat, fiind calculate pe baza veniturilor realizate de persoana asigurata”, precizeaza Guvernul, potrivit News.ro.

Guvernul a simplificat si procedura de declarare a veniturilor, nemaifiind necesara declaratia pe proprie raspundere a pensionarilor. ”In prezent, pentru a beneficia de aceasta compensare, pensionarii cu venituri numai din pensii trebuie sa prezinte medicului de familie talonul de pensie din care rezulta cuantumul pensiei, precum si o declaratie pe propria raspunedere cu privire la faptul ca nu realizeaza alte venituri. S-a constatat insa ca, desi pensionarii declara ca nu obtin alte venituri, in evidentele ANAF acestia figureaza ca realizeaza si alte venituri, in general venituri mici. Astfel, au fost identificate situatii in care declaratiile pe propria raspundere au fost date de catre beneficiari fara a avea cunostinta despre existenta unor sume considerate venituri (dobanda bancara, venituri din dividende ca urmare a faptului ca sunt posesorii unor certificate de actiuni), transmite Guvernul.

Fondurile necesare pentru aceasta masura vor fi asigurate, in proportie de 50%, din bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate si, respectiv de 40%, din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii, prin transferuri din bugetul FNUASS. Din evidentele CNAS, in prezent, exista un numar de 1,8 milioane de persoane cu venituri numai din pensii.

