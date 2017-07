Peste 500 de persoane s-au adunat duminica in Piata Victoriei si au pornit in mars pe traseul Piata Romana - Piata Universitatii - Parlament (Curtea Constitutionala). Ei protesteaza fata de "enorma dezamagire" reprezentata de numirea noului prim-ministru, dar si fata de mai multe decizii ale Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), precum decizia desfiintarii notiunii de conflict de interese pentru functionarii publici si desfiintarea infractiunii de tentativa la abuz in serviciu.

Cei peste 500 de protestatari au plecat in mars spre Piata Romana, punctul final fiind Palatul Parlamentului, informeaza News.ro.

Pe Bulevardul Lascar Catargiu au avut cateva dispute verbale cu jandarmii, care le-au cerut sa mearga pe trotuar, insa demonstrantii s-au opus, astfel ca pe sensul de mers spre Piata Romana traficul rutier este blocat. Unii au steaguri tricolore, altii au tobe si fluiere. De asemenea, a fost adus si un manechin in zeghe cu chipul lui Liviu Dragnea. Manifestantii scandeaza "PSD, ciuma rosie!", "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "Ce vrem noi, e si pentru voi".

„Daca ramanem pasivi si nu luam atitudine la ceea ce se intampla in jurul nostru, vom pierde definitiv razboiul pe care l-am dus cu coruptia cel putin in ultimele cinci luni”, se arata in postarea de pe pagina de Facebook a evenimentului, intitulat „Impreuna salvam tara de corupti”.

Conform organizatorilor, mai multe decizii ale Curtii Constitutionale sunt motivele pentru care va avea loc acest mars, enumerand decizia de constitutionalitate a desfiintarii notiunii de conflict de interese pentru functionarii publici si inlocuirea ei cu sintagma „folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane”, desfiintarea infractiunii de tentativa la abuz in serviciu, obligarea Parlamentului de a pune prag la abuzul in serviciul si publicarea unei hotarari prin care cenzureaza publicarea opiniilor concurente ale judecatorilor.

„Toate acestea sunt semne ale unei dictaturi incipiente, iar societatea civila trebuie sa se trezeasca si sa protesteze!”, spun organizatorii.

Acestia mai scriu ca desemnarea lui Mihai Tudose in functia de premier este o „enorma dezamagire” pentru societate, avand alte asteptari dupa ce presedintele Iohannis a spus ca va numi in functie o persoana integra si fara probleme penale, fiind ales, insa, „un om cu zero realizari in guvernul Grindeanu, cu un doctorat suspect de plagiat si banuit chiar in interiorul propriului partid ca are legaturi cu serviciile secrete”.

„Sa nu uitam ce anume ne-a scos pe toti in strada incepand cu 31 ianuarie: nu doar OUG 13 data noaptea ca hotii, dar si tot sistemul acesta putred de corupt de care abia de curand am inceput sa fim mai constienti. Nu mai vrem hotie, minciuna, sfidare, aroganta, incompetenta si coruptie! Ne dorim o clasa politica curata si onesta, care sa lucreze pentru cetateni, nu doar in interes personal, o clasa politica bazata pe meritocratie si valori morale, valori europene”, se mai arata in postare.