Mentinerea in viata profesionala a persoanelor care au atins ”varsta de aur” este benefica pentru economie in general si pentru sistemul de pensii in particular, arata specialistii PwC.

Tarile membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) ar putea inregistra o crestere de aproximativ doua trilioane de dolari a produsului intern brut (PIB), pe termen lung, daca rata de ocupare a fortei de munca pentru persoanele cu varsta de peste 55 de ani ar fi egala cu cea a Suediei, cea mai performanta tara din UE in aceasta privinta, potrivit unui studiu al economistilor PwC.

Indicele „Golden Age” calculat de PwC reprezinta o medie ponderata a unei serii de indicatori – printre care ocuparea fortei de munca, veniturile si participarea in programe de formare - care reflecta impactul pe piata fortei de munca al angajatilor cu varste de peste 55 de ani in 34 de tari OCDE.

"Intre 2015 si 2035, numarul persoanelor cu varsta peste 55 de ani in tarile cu venituri mari (din cadrul OCDE) va creste cu aproape 50%, pana la aproximativ 538 de milioane. Este o veste imbucuratoare ca traim mai mult, insa imbatranirea rapida a populatiei exercita o presiune financiara semnificativa asupra sistemului de sanatate si de pensii. Pentru a compensa aceste costuri mai mari, consideram ca angajatilor de varsta a treia ar trebui sa li se permita si chiar sa fie incurajati sa ramana in activitate mai mult timp. Acest lucru ar spori puterea de cumparare si ar conduce la cresterea PIB-ului, implicit a veniturilor din impozite si taxe", declara Ionut Simion, Country Managing Partner, PwC Romania.

Pentru Romania, o tara care inregistreaza o imbatranire accelerata a populatiei, identificarea modalitatilor de a mentine pentru o perioada mai lunga de timp in viata activa profesional persoanele varstnice va deveni un factor crucial pentru pastrarea viabilitatii sistemului public de pensii, potrivit oficialului PwC.

”Trebuie sa fim mai inovativi in privinta modului in care concepem politicile sociale si economice pentru a veni in intampinarea nevoilor muncitorilor varstnici si pentru a incuraja angajatorii sa ofere posibilitatea de munca flexibila si optiuni de pensionare partiala”, adauga Ionut Simion.

In tara noastra, populatia activa (populatia ocupata la care se aduaga somerii inregistrati) cu varste cuprinse intre 55 si 74 de ani a scazut semnificativ din anul 2000 incoace. Dupa varsta pensionarii (60 de ani la femei si 65 de ani la barbati), panta de scadere este si mai accentuata, asa cum se poate observa din graficul de mai jos.

