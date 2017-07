13 proiecte de mediu si educatie profesionala vor primi fiecare pana la 20.000 de euro din partea OMV Petrom in urma competitiei "Idei din Tara lui Andrei". Proiectele propun solutii pentru cateva dintre problemele comunitatilor din noua judete din Romania.

Peste 130 de proiecte propuse de persoane fizice, ONG-uri, institutii si unitati de invatamant sau institutii publice au fost inscrise in competitia "Idei din Tara lui Andrei" in perioada aprilie - mai 2017. Dintre acestea, au fost selectate 13 idei castigatoare din Bihor, Suceava, Alba, Brasov, Prahova, Bucuresti, Gorj, Maramures si Ilfov. Sapte dintre proiecte propun solutii pentru dezvoltarea educatiei profesionale prin crearea spatiilor de studiu si dotarea laboratoarelor scolare, iar sase se refera la problemele de mediu si propun actiuni de ecologizare si valorificare a resurselor in mod responsabil.

"Proiectele inscrise in concursul "Idei din Tara lui Andrei" au adresat solutii inovatoare pentru probleme de mediu si educatie profesionala din comunitatile din Romania. De la imprimante 3D in laboratoare de practica pentru elevi, la solutii de reciclare selectiva, numarul mare de proiecte inscrise, peste 130, ne arata ca initiativa, responsabilitatea si dorinta de schimbare sunt prezente in mintile si inimile romanilor", a declarat Mona Nicolici, Manager Departament Sustenabilitate, OMV Petrom.

Proiectele castigatoare vor primi finantarea si vor demara implemntarea in decurs de un an, pentru a contribui la rezolvarea unor nevoi din comunitatile din Romania. Pe parcursul celor sase editii ale competitiei "Idei din Tara lui Andrei", OMV Petrom a oferit finanatari in valoare totala de circa 900.000 de euro pentru peste 80 de proiecte.

Sursa foto: Shutterstock/ Andrey_Popov