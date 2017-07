Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, trecand in turul trei de chinezoaica Shuai Peng, locul 37 WTA.

Halep s-a impus cu scorul de 6-4, 7-6 (7), intr-o ora si 38 de minute, scrie News.ro.

Meciul a inceput pe serviciul lui Peng si cele doua protagoniste s-au impus pe propriul serviciu in primele trei game-uri, chinezoaica reusind apoi un break (3-1 pentru Peng). Halep a facut insa imediat rebreak si a reechilibrat scorul (3-2 pentru Peng). La 4-4, romanca a reusit inca un break si a preluat conducerea cu 5-4, iar apoi si-a castigat serviciul, adjudecandu-si implicit si primul set, scor 6-4. Primul set s-a incheiat in 38 de minute.

In setul doi, unul echilibrat, am asistat din nou la o serie break - rebreak. Simona Halep a facut break dupa 28 de minute de joc, preluand conducerea cu 4-3, insa Peng a facut rebreak, scorul devenind 4-4. S-a ajuns in tie-break, faza in care Simona Halep a salvat o minge de set si a ratat una. Romanca a valorificat insa a doua minge de set si meciul s-a incheiat 6-4, 7-6 (7).

In runda urmatoare, Halep o va intalni pe Victoria Azarenka (Belarus), fosta locul 1 WTA, situata acum pe pozitia 683, care a trecut in turul trei de britanica Heather Watson, numarul 102 mondial, scor 3-6, 6-1, 6-4, in doua ore si cinci minute.

Premiul pentru participarea in optimile de finala la Wimbledon, la simplu, este de 147.000 de lire sterline (aproximativ 167.000 de euro) si 240 de puncte WTA.

Victoria Azarenka, semifinalista in 2011 si 2012, participa la Londra la primul Grand Slam dupa ce a nascut un baiat, in decembrie trecut.

Halep a fost sfertfinalista anul trecut la Wimbledon si semifinalista in 2014, aceasta din urma fiind cea mai buna performanta a ei pe iarba londoneza.

Simona Halep si Azarenka au mai fost adversare de trei ori, in doua din cele trei confruntari impunandu-se sportiva din Belarus, la Doha si la Linz, in 2012. In ultima lor confruntare insa invingatoare a fost Simona Halep, in sferturile de finala de la US Open, in 2015, scor 6-3, 4-6, 6-4.

