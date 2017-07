Documentul prevede ca gunoaiele colectate din judet sa fie transportate in judetul Alba, incepand din 2024, la o statie de tratare, costul de transport ridicandu-se la peste 1,7 milioane de euro anual. In aceste conditii, pretul pentru fiecare tona de deseu depozitat se va majora de la 280 de lei, cat este in prezent, la 540 de lei, depasind plafonul maxim impus de Comisia Europeana in momentul finantarii proiectului de colectare selectiva a deseurilor din judetul Sibiu, scrie News.ro.

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Sibiu, Daniela Cimpean, a declarat ca judetul risca sa piarda finantarea europeana pentru Proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Sibiu”, din cauza prevederilor din Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), proiect suspus dezbaterii publice de catre Ministerul Mediului.

”Riscam sa pierdem finantarea europeana pe acest proiect. Se urmareste sa se ascunda unele greseli de la momentul realizarii acestor proiecte de gestionare a deseurilor. (...) Este o carpela facuta pe parcurs si se urmareste sa nu plateasca cei vinovati, ci, in cazul nostru, sibienii. Se transfera responsabilitatea de la nivel central, la nivel local”, a declarat Daniela Cimpean.

Proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Sibiu” este cel mai mare proiect public din fonduri europene derulat in judetul Sibiu, cu o valoare de peste o suta de milioane de lei, cea mai mare parte fonduri europene. Sistemul de colectare selectiva este in vigoare de opt luni in intreg judetul, fiind, potrivit oficialilor CJ Sibiu, singurul judet din tara in care se colecteaza selectiv la nivelul tuturor unitatilor administrativ-teritoriale.

Proiectul PNGD aflat in dezbatere prevede, printre altele, ca, incepand din 2024, toate gunoaiele din judetul Sibiu ar trebui transportate la o statie de tratare mecano-biologica din judetul Alba, ceea ce ar insemna un cost suplimentar de 1,7 milioane de euro anual. In plus, oficialii CJ Sibiu afirma ca detin o adresa din partea CJ Alba prin care li se precizeaca ca statia de tratare ce urmeaza sa se construiasca nu va putea face fata si deseurilor din judetul Sibiu, fiind subdimenionata cu circa 50.000 de tone.

Totodata, transportul gunoaielor la Alba ar creste costurile pentru fiecare tona de gunoi dus la groapa, de la 280 de lei, cat este in prezent, la 540 de lei, ceea ce depaseste plafonul impus de Comisia Europeana (CE). In momentul in care judetul Sibiu a primit bani europeni pentru a implementa proiectul de colectare selectiva a deseurilor, CE a stabilit ca pretul sa nu depaseasca 310 lei pentru fiecare tona de deseu aruncat la groapa. Daca nu se respecta acest plafon, banii trebuie restituiti.

„Daca Planul va fi adoptat in aceasta forma, ne rezervam dreptul de a ataca in instanta acest plan si Ministerul Mediului”, a precizat Daniela Cimpean. Aceasta a apreciat ca s-au epuizat toate caile ”institutionale si umane” de dialog cu Ministerul Mediului, care pare a nu intelege care este problema.

„Am aratat punctual de ce este prejudicianta aceasta forma a PNGD, dar nu au fost luate in calcul aceste solicitari. Am fost activi, dar toate argumentele noastre au fost ignorate si avem toate motivele sa credem ca nu sunt luate in considerare si Planul risca sa fie adoptat in aceasta forma”, a mai declarat Daniela Cimpean, in conferinta de presa. Potrivit acesteia, 15 judete sunt intr-o situatie similara, problema urmand a fi dezbatuta in urmatoarea sedinta a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.

Sursa foto: Sergey Novikov / Shutterstock