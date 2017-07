Guvernul a hotarat sa aloce suma de 19,3 milioane lei (4,2 milioane euro) pentru autoritatile locale din judetul Vrancea, din Fondul de rezerva al Executivului, pentru a organiza in vara acestui an Centenarul Primului Razboi Mondial - Vrancea eroica. Aproximativ 71% din acesti bani vor fi folositi pentru "lucrari de interes public", precum asfaltarea unui drum judetean, construirea unui parc si a doua poduri.

Potrivit hotararii, Guvernul a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 19.361.000 lei, care vor fi alocate judetului Vrancea in vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului "Centenarul Primului Razboi Mondial - Vrancea eroica - Anul Marasti, Marasesti, Oituz", scrie News.ro.

Actiunile vor fi coordonate de Consiliul Judetean Vrancea.Banii vor fi folositi pentru manifestari si actiuni comemorative, stiintifice si cultural-artistice. In Vrancea va fi organizata o expozitie fotografica, o gala de film, concursuri si alte actiuni, care vor costa aproximativ 3,7 milioane lei.

O alta parte a banilor va fi folosita pentru actiuni de restaurare, reabilitare si conservare a monumentelor, precum ansamblul Statuia Victoriei de la Tisita - Marasesti, reabilitarea si amenajarea parcului Joffre, din Marasesti, si refacerea marcajelor bataliilor de pe teritoriul judetului realizate dupa Primul Razboi Mondial. Aceste cheltuieli se ridica la 1,8 milioane lei. Restul banilor, 13,8 milioane lei, vor fi folositi pentru "lucrari de interes public", potrivit hotararii.

Astfel, se vor realiza lucrari pentru realizarea unui pod armat pentru paraul Alba, in satul Racoasa, de 4,8 milioane lei, lucrari de intretinere si asfaltare a DJ 205I, de 2 milioane lei, lucrari de realizare a unui pod peste paraul Dragomira, la Soveja, in valoare de 4 milioane lei, si realizarea unui Parc al Memoriei Nationale, "Stejarii Romaniei- 100 de ani de istorie si demnitate", cu 335.000 de puieti de stejar, in valoare de 3 milioane dlei.

Eventualele sume ramase neutilizate dupa organizarea evenimentului se restituie la bugetul de stat. Organizarea manifestatiilor a fost aprobata de Guvern in luna septembrie, sub egida actiunilor dedicate Centenarului Primului Razboi Mondial, pana in 2019, dar nu erau prevazute si sumele necesare. Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, presedinte si al UNJR, a cerut acesti bani in luna iunie Guvernului Grindeanu, hotararea fiind insa aprobata abia acum.