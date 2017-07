Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) spune ca inspectorii sanitari veterinari care activeaza in Comandamentul Sezon Estival 2017 au facut sambata noi controale in magazine alimentare, terase si restaurante din Mamaia Nord, Mamaia Centru, Costinesti si Mangalia, scrie News.ro.

In urma verificarilor, au fost descoperite mai multe probleme legate de depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare, nerespectarea conditiilor de igiena la vanzarea alimentelor, etichetarea necorespunzatoare si nerespectarea normelor de igiena in spatiile in care erau depozitate si comercializate alimentele.

Astfel, au fost amendate cu 12.000 de lei patru restaurante si doua magazine alimentare. De asemenea, au fost retrase de la comercializare 4 kilograme de produse alimentare alterate.

