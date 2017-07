Instanta a admis solicitarea ANAF de poprire a conturilor deputatului Daniel Constantin, in contul datoriei pe care acesta o mai are catre Dan Voiculescu, condamnat, in 2014, la zece ani de inchisoare in dosarul privind privatizarea frauduloasa a Institutului de Cercetari Alimentare. Decizia nu este definitiva.

"Respinge exceptia dreptului material la actiune invocata de debitor prin intampinare, ca neintemeiata. Admite cererea formulata de creditoarea Agentia Nationala de Administrare Fiscala in contradictoriu cu debitorul Voiculescu Dan si tertul poprit Constantin Daniel. Mentine poprirea infiintata de creditoare prin adresa de infiintare a popririi nr. MBR_DEC – 0001471-2016/12.12.2016 asupra disponibilitatilor banesti datorate de tertul poprit Constantin Daniel debitorului Voiculescu Dan", se mentioneaza in decizia Judecatoriei Buftea, instanta care a judecat procesul deschis de ANAF, scrie News.ro.

Decizia poate fi atacata in cinci zile de la comunicare. Agentia Nationala de Administrare Fiscala a cerut instantei sa stabileasca ce suma ii mai datoreaza fostul ministru Daniel Constantin lui Dan Voiculescu, din cei 295.000 de euro imprumutati de la omul de afaceri in urma cu aproape zece ani, pentru a putea fi preluati in contul prejudiciului din dosarul ICA.

Dosarul care are ca obiect validarea unei popriri a fost inregistrat la Judecatoria Buftea in 27 februarie si a fost deschis de ANAF, in calitate de creditor, in timp ce Dan Voiculescu este debitor, iar Daniel Constantin este tert poprit. La momentul deschiderii procesului, Daniel Constantin spunea ca nu are conturile blocate de ANAF, dar ca se afla de un an in discutii cu reprezentantii institutiei, fiind vorba de o procedura normala, la care se astepta, iar el va urma calea care va fi decisa in momentul in care se va stabili procedura de recuperare in instanta.

”Discut cu cei de la ANAF de mai bine de un an de zile. Este o procedura pe care o asteptam, speram sa o instituie ceva mai de mult. Este inca un pas pe care-l fac in recuperarea unui prejudiciu stabilit de instanta. Dupa ce se va stabili, se va termina aceasta etapa procedurala, adica acel proces, atunci lucrurile vor intra in normal”, spunea Daniel Constantin.

Daniel Constantin a scris in declaratia de avere din iunie 2016 ca a imprumutat de la Dan Voiculescu 295.000 de euro. Din aceasta suma, Daniel Constantin a imprumutat 100.000 de euro in 2007 si trebuia sa ii restituie, in transe, in perioada 2008-2016. Suma de 195.000 de euro reprezinta un imprumut luat de Daniel Constantin de la Dan Voiculescu in 2008, pe care trebuie sa il ramburseze, in transe, in perioada 2008-2017.

In dosarul privind privatizarea frauduloasa a Institutului de Cercetari Alimentare, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitive, in 8 august 2014, pe Dan Voiculescu la 10 ani de inchisoare, pe fostul director al ICA Gheorghe Mencinicopschi la opt ani de inchisoare, pe fostul director al ADS Corneliu Popa tot la opt ani de inchisoare si pe fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis la sapte ani de inchisoare. Prejudiciul a fost stabilit la aproximativ 60 de milioane de euro, instanta dispunand, prin decizia definitiva din 2014, confiscarea mai multor imobile apatinand inculpatilor, printre care sediile posturilor de televiziune Antena si cel al grupului de firme Grivco.

Sursa foto: Garry L./ Shutterstock