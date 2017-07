Metrorex a informat autoritatile locale si RATB cu privire la desfasurarea proiectului de modernizare, precum si a modificarilor aparute in graficul de executie, si a solicitat sprijin pentru preluarea calatorilor cu ajutorul transportului in comun de suprafata, pentru perioadele in care se vor desfasura lucrari in statiile cu o singura intrare.

La sfarsitul lunii iunie, Metrorex a decis reducerea de la sapte la trei zile a perioadei de realizare a lucrarilor de modernizare la statiile cu o singura intrare. Astfel, in statia Pipera, lucrarile vor avea loc in perioada 15 - 17 iulie, in Aurel Vlaicu 29 iulie – 1 august, in Constantin Brancoveanu 22 - 25 iulie, in Tineretului si Aparatorii Patriei 2 – 5 septembrie, in Dimitrie Leonida si Costin Georgian 9 – 12 septembrie, in Pantelimon si Berceni 16 – 19 septembrie.