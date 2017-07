Barometrul increderii angajatilor in companii, realizat de EY Romania in parteneriat cu Hipo, analizeaza aspecte legate de nivelul de incredere al angajatilor in angajator, in seful direct si in echipa. Potrivit studiului, doar unul dintre patru angajati are o incredere foarte mare in angajator si doar 7% dintre angajatii romani considera ca sunt recompensati corect pentru succesul companiei.

Lipsa unui leadership puternic este factorul determinant in pierderea increderii in angajator in Romania, comparativ cu lipsa unei compensatii corecte la nivel global. Pentru angajatii romani, perceptia lipsei unei compensatii juste si inegalitatea oportunitatilor de salarizare si promovare se situeaza pe locul al doilea, fiecare cu 61% dintre raspunsuri, arata rezultatele studiului EY Romania - Barometrul increderii angajatilor in companii - 2017.

Un nivel de incredere ridicat in companie influenteaza in cea mai mare masura multumirea angajatului la locul de munca (62%), nivelul de retentie in companie (60%) si dispozitia de a inova si de a contribui cu idei noi la locul de munca (54%).

Pe de alta parte, un nivel scazut de incredere creste cel mai mult probabilitatea parasirii companiei (75%), la distanta mare fata de alte efecte ale lipsei de incredere: limitarea numarului de ore lucrate la cel minim necesar si implicarea si productivitatea mai reduse.

Doar 7% dintre angajatii romani considera ca sunt recompensati corect pentru succesul angajatorului

Doar 7% dintre angajatii romani considera ca sunt recompensati pentru succesul companiei, in timp ce 63% cred ca directorul general si ceilalti executivi, impreuna cu actionarii, sunt cei care extrag cea mai mare parte din valoarea adaugata creata de firma.

Doar 14% dintre angajati au incredere ca firma la care lucreaza ii plateste corect in raport cu piata si colegii, in timp ce 40% cred foarte putin acest lucru sau deloc.

Nivelul de incredere scade si mai mult daca il analizam relativ la recompensarea performantei cu o majorare a salariului sau promovare. Unul din patru respondenti considera ca nu va fi promovat si nu va primi marire de salariu in acest an, in timp ce aproape unul dintre trei are foarte putina incredere in acest lucru.

Unul din patru angajati are foarte mare incredere in angajator

Doar 24% dintre respondenti au foarte mare incredere in angajator, ceea ce situeaza Romania mult sub media globala, de 46%, dupa tari ca Germania, China, SUA si Marea Britanie.

Se observa un nivel destul de redus al increderii nu doar in angajator, ci si in sef si in echipa. Cu toate acestea, cei mai multi dintre respondenti au cea mai mare incredere in echipa.

Majoritatea angajatilor romani nu percep un impact major al digitalizarii si schimbarilor tehnologice asupra rolului lor in urmatorii ani, 32% considerand ca vor fi afectati doar intr-o mica masura.

O posibila implicatie a acestei concluzii consta in nevoia ca angajatorul sa investeasca in cresterea gradului de constientizare a efectului celei de a patra revolutii industriale asupra fortei de munca. De asemenea, organizatiile trebuie sa planifice nevoia de talent in functie de impactul digitalizarii si sa investeasca in formarea competentelor viitorului Bogdan Ion, Country Managing Partner EY Romania

Studiul realizat de EY Romania si Hipo are la baza raspunsurile a peste 1.500 angajati cu norma intreaga, provenind din mediul urban, dintre care 72% au varste cuprinse intre 21 si 35 de ani, 24% intre 36 si 50 de ani iar 4% au peste 51 de ani. Un al doilea chestionar a fost aplicat, in premiera, la 830 de tineri cu varsta sub 21 de ani (generatia Z).

