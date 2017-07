Este nevoie de o conducere puternica pentru a schimba structura unui consiliu de administratie. Aceasta orientare poate veni de la CEO, de la directorul consiliului, de la alti directori si / sau presedinti de comisie, insa, in cele din urma, cineva trebuie sa fie suficient de intelept si de indraznet pentru a intreba: ”De ce sunt femeile minoritare in consiliile de administratie din Romania?” Cineva trebuie sa se intrebe daca consiliul de administratie ia masurile necesare pentru a ajuta compania sa avanseze si sa existe mai multa diversitate in structura sa de conducere.

Madeline Alexander este partener Deloitte Romania.

Conform studiului Deloitte Women in the Boardroom, 10% din locurile consiliilor de administratie ale marilor companii romanesti listate sunt ocupate de catre femei, in timp ce 15% din locurile consiliilor de supraveghere ale tuturor companiilor romanesti listate sunt ocupate de catre femei.

In ziua de astazi, o buna parte dintre femei, dar si alte minoritati, sunt perfect calificate sa ocupe o pozitie intr-un consiliu de administratie. Insa fara sustinerea unui lider, dispus sa interactioneze cu categoriile de mai sus si care sa fie sincer in privinta recrutarilor, consiliile de administratie vor ramane blocate intr-o zona de confort, abordand acelasi segment de candidati care poate ca nu sunt capabili sa obtina alte pozitii executive – sau chiar mai rau decat atat, consiliile pot cadea in capcana de a-si forma un raspuns reflex, cum ca nu exista destule femei apte pentru o astfel de pozitie sau alti candidati buni din partea minoritatilor.