Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca achizitionarea rachetelor Patriot se face pentru ca Romania sa aiba o armata dotata mai bine si mai eficient, in scop defensiv, si pentru a garanta securitatea romanilor.

"Trebuie sa vedem pentru ce se fac aceste achizitii, noi nu ne pregatim sa atacam pe nimeni. Noi ne pregatim sa fim mai bine dotati, ca armata noastra sa beneficieze de dotari moderne, eficiente, (...) pentru a garanta securitatea romanilor", a spus Klaus Iohannis, la Cincu, potrivit News.ro.

Premierul Mihai Tudose si ministrii Apararii Nationale si Economiei au analizat, miercuri, necesarul de inzestrare a Armatei, raportat la capacitatea actuala si viitoare a industriei romanesti de aparare. In acest context, Adrian Tutuianu a precizat ca o decizie in privinta tipului de rachete pe care partea romana vrea sa le achizitioneze se va lua dupa ce vor fi stabilite toate detaliile tehnice si toate elementele care tin de acest program, mentionand ca exista si alte oferte de la alte state partenere care sunt analizate.

”Avem in bugetul pentru 2017 cei 2% din PIB pentru Aparare, pe care ne-am angajat sa-i cheltuim in scopul inzestrarii Armatei Romane. Ne respectam acest angajament, atat in raport cu partenerii NATO, cat si cu asteptarile si nevoile militarilor nostri”, a subliniat premierul Mihai Tudose, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat posibila vanzare a sistemului defensiv de rachete Patriot catre Romania, inclusiv suport tehnic si echipamente, costul estimativ fiind de 3,9 miliarde de dolari. Congresul SUA a fost notificat in legatura cu aceasta posibila tranzactie in data de 10 iulie.

