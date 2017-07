Aproximativ 40 de romi din Romania s-au instalat de doua luni in mica localitate California, situata la aproximativ 55 de kilometri sud de Pittsburgh, si cer azil in Statele Unite pentru ca sunt persecutati acasa, in zona Bucurestiului. Ei i-au alarmat pe unii dintre cei aproximativ 7.000 de membri ai comunitatii, care se tem de un aflux de refugiati romani, scrie Pittsburgh Post-Gazette.

Cei mai multi dintre romi nu vorbesc bine sau deloc engleza, nu cunosc obiceiurile americane si nu stiu sa se poarte, potrivit News.ro. Peste 150 de rezidenti s-au adunat joi seara la sala de sedinte a Consiliului California si si-au exprimat aceste ingrijorari cu privire la afluxul de refugiati romani.

Cazurile romilor au fost tratate de agentia americana pentru Imigratie si Vami (ICE), iar ei au fost eliberati in cadrul unui program guvernamental alternativ detentiei, care monitorizeaza zborurile din alte tari. Romii sunt o minoritate in multe state europene si se confrunta adesea cu prejudecati si sunt discriminati, noteaza ziarul.

Programul federal le permite imigrantilor sa se cazeze temporar la preturi mai mici si in conditii mai umane, ca o alternativa la plasarea lor in detentie. Insa romanii, care au inchiriat aproape toti apartamente de la un agent imobiliar local, Vito Dentino, s-au confruntat deja cu membrii comunitatii. Locuitori suparati au declarat joi, la intalnire, ca nou-sositii fac gunoi, isi parcheaza masinile in curti, nu respecta regulile de trafic rutier si perturba pietele.

Altii au declarat ca au vazut romi omorand gaini, iar copii isi fac nevoile in public. Zvonurile despre ei sunt alimentate de pe Internet, noteaza publicatia. Membrii Consiliului, administratorul localitatii si seful politiei Richard Encapera au declarat ca nu au fost avertizati de venirea imigrantilor si ca intampina dificultati in contactarea autoritatilor federale de la care sa obtina ajutor si explicatii.

Insa ei au precizat ca nu au fost raportate violente sau agresiuni, iar ca imigrantii implicati in infractiuni minore si-au achitat amenzile. Primii romi au sosit la jumatatea lui mai si l-au contactat pe Dentino in vederea inchirierii unor apartamente. Altii au venit la foarte scurt timp dupa aceea.

Ali George, in varsta de 24 de ani, originar din Bucuresti, a declarat ca au fost atrasi in California de aceleasi lucruri care atrag pe oricine altcineva - un loc prietenos si ieftin in care sa traiasca. Multi membri ai grupului sunt inruditi, iar altii s-au cunoscut la Bucuresti.

Un oficial de la ICE, contactat de ziar a declarat ca imigrantii eliberati decid singuri unde vor sa traiasca. Oficiali din California au declarat ca unii dintre romii romani poarta dispozitive la glezna pentru a le fi monitorizate deplasarile, ci nu poarta dispozitive din cauza unor infractiuni, a precizat politia locala.

Dentino si alti locuitori au declarat ca au interactionat cu unii dintre romii romani si ii considera ”placuti”, insa apreciaza ca ei nu cunosc cultura si obiceiurile americane. Unii au sugerat sa fie infiintat un grup de oficiali din localitate, iar altii un grup la Universitatea din California, in Pennsylvania, pentru a-i contacta intr-un efort de a-i educa.

Dentino a pledat in acest sens in contextul in care spune ca alti aproximativ 100 de romani s-ar putea muta in California in lunile urmatoare si nu exista vreun motiv sa fie opriti. Un student de la universitate, Pete Ware, s-a declarat dispus sa-i ajute pe nou-veniti. Altii spun ca suspiciunile din cartiere au la baza frica si ignoranta.

Locuitorii din California au constatat o crestere brusca si evidenta a numarului de romani din comunitate cu mai putin de doua saptamani in urma, dupa ce un tanar, ruda cu mai multi dintre cei care locuiesc in localitate, a murit intr-un accident la Bucuresti. Cum nu s-au putut intoarce in tara, peste 100 de romani au venit din America in California sa-l planga impreuna, scrie ziarul.

Vizitatorii au stat in apartamentele celor deja cazati in California. Unul dintre ei, un roman in varsta de 36 de ani care a venit impreuna cu sotia si cei doi copii de la Baltimore - unde locuiesc, a declarat ca ultimele dintre rude urmau sa plece in zilele urmatoare.

Sursa foto: paul prescott / Shutterstock