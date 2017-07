Politistii de la Transporturi au gasit, in urma unor controale facute in ultimele doua zile in trenuri si in statii de cale ferata, 18 cersetori, 15 minori nesupravegheati si doi urmariti, dar si cinci imigranti ilegal. De asemenea, in aceeasi perioada, politistii au constatat 14 infractiuni si au dat peste 200 de sanctiuni contraventionale.