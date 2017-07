Universitatea Berkeley din California include in programa sa un curs de Dothraki, limba vorbita de tribul razboinic din tinutul Essos din serialul ”Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”.

Cursul “The Linguistics of Game of Thrones and the Art of Language Invention” va fi tinut de lingvistul David J. Peterson, inventatorul limbajului Dothraki, intre altele, potrivit News.ro. Vorbitorilor de rusa le va fi cel mai usor sa invete limba tribului nomad. Dothraki imprumuta componente ale limbii ruse, potrivit explicatiilor date de Peterson.

”Exista un element al sistemului de invatare Dothraki ce este direct inspirat din rusa si sunetele seamana mult cu araba si spaniola”. Pe langa invatarea limbii, studentii vor primi informatii despre cum a fost creata.

”Studentii vor invata cum sa creeze o limba realistica. Acestea sunt limbaje care incearca pe cat posibil sa copieze jocuri de cuvinte si particularitati ale limbilor naturale. Nu se concentreaza pe crearea de limbi extraterestre sau auxiliare ori parodice”, a mai spus Peterson. Dothraki are usoare inflexiuni, cu un vocabular care reflecta viata nomada a tribului si arhetipul lui, mongolii din perioada lui Ginghis Han.

Peterson a creat 4.000 de cuvinte, pornind de la cateva fraze prezente in cartile lui George R.R. Martin, care stau la baza serialului HBO. ”Sa inventezi un limbaj inseamna sa inventezi un nou fel de a privi lumea”. Pentru a-si promova cursul, universitatea a tradus in Dothraki o parte din ”Sons of California”, un cantec asociat cu echipele de sport.