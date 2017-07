Statia de metrou Pipera a fost inchisa sambata si duminica, timp in care, au fost facute eforturi pentru ca lucrarile de modernizare a instalatiilor de control acces sa fie finalizate mai repede decat a fost preconizat in ultimul calendar inaintat de catre constructor, a anuntat Metrorex. In perioada 15 - 17 iulie, trenurile de metrou au circulat cu calatori doar pana la/de la statia Aurel Vlaicu.

La sfarsitul lunii iunie, Metrorex a decis reducerea de la sapte la trei zile a perioadei de realizare a lucrarilor de modernizare la statiile cu o singura intrare. Astfel, viitoarele lucrari vor fi facute dupa urmatorul program: in Aurel Vlaicu 29 iulie - 1 august, in Constantin Brancoveanu 22 - 25 iulie, in Tineretului si Aparatorii Patriei 2 - 5 septembrie, in Dimitrie Leonida si Costin Georgian 9 - 12 septembrie, in Pantelimon si Berceni 16 - 19 septembrie.

Sursa foto: Radu Bercan / Shutterstock