Gabriela Firea face ordine in Bucuresti. Primarul Capitalei a anuntat ca din toamna, in zonele in care exista deja parcari, publice sau private, "nu se va mai putea parca gratuit".

Primarul Capitalei a mai spus ca nu va renunta la implementarea benzilor unice, pentru ca este o masura de fluidizare a traficului existenta in "toate marile capitale europene", iar in perioada urmatoare vor fi stabilite si zonele in care vor functiona acestea.

"Acest proiect va fi inceput ca si activitate pe perioada cand nu este aglomeratie atat de mare. Impreuna cu Brigada Rutiera, in aceasta perioada stabilim care sunt zonele in care vor functiona benzile unice si de aceasta data vom pregati mult mai bine implementarea acestui sistem de benzi unice. Nu avem de ce sa renuntam la aceasta procedura de a fluidiza traficul, pentru ca este un proiect care a fost implementat cu succes in toate marile capitale europene si nu avem de ce sa fim altfel", a spus Gabriela Firea, precizand ca este nevoie doar de "mai multa pregatire".

Tot, marti, Gabriela Firea a lansat noul centru de managment al traficului din Bucuresti. Noul sistem ar urma sa ajute la fluidizarea traficului cu pana la 20-30%.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu