Peste 100 de aeronave civile si militare, in evolutii aeriene sau expuse publicului la sol, si peste 200 de piloti si parasutisti din Romania, Marea Britanie, Germania, SUA, Grecia, dar si din alte state, vor participa, sambata, la a noua editie a Bucharest International Air Show, organizata pe Aeroportul Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu. Pilotii romanii vor participa in premiera cu aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Fortelor Aeriene Romane, urmand sa realizeze demonstratii aeriene "de forta supersonica”.

Evenimentul a fost deschis publicului incepand cu ora 8.00, iar spectacolul aerian a inceput la ora 10.00 si se incheie la ora 21.30, potrivit News.ro.

"Bucharest International Air Show 2017 va fi un spectacol de forta aeriana si precizie matematica, in care asii aviatiei civile si militare din Romania, dar si din Turcia, Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, SUA, Grecia, Austria si Lituania vor incanta spectatorii cu acrobatii aeriene uluitoare si demonstratii de elita, dar si cu aeronave expuse la sol”, transmit organizatorii.

Astfel, Fortele Aeriene ale Turciei vor participa cu echipa de acrobatie "Soloturk”, care va performa cu aeronave de lupta F 16 Fighting Falcon, utilizate in diverse operatiuni aeriene. La randul lor, pilotii Fortelor Aeriene ale Poloniei vor evolua in premiera cu avioane MiG 29 Fulcrum si F 16 Fighting Falcon, concepute pentru impunerea superioritatii aeriene in zonele de conflict, iar pilotii Fortelor Aeriene din Ungaria vor face acrobatii cu Saab Jas 39 Gripen, avioane de vanatoare folosite la toate operatiunile aeriene militare.

Fortele Aeriene ale Statelor Unite vor participa cu F 15 ”Eagle”, aeronave de lupta tactica folosite pentru intrarea in spatiul aerian inamic, aflate in dotarea Garzii Nationale. Avionul F 15 va fi expus si pe aeroport, in cadrul expozitiei General Aviation Exhibition. De asemenea, un avion de vanatoare francez, Mirage 2000, va performa din partea Fortelor Aeriene ale Greciei. Aeronava va fi expusa si la sol.

Fortele Aeriene ale Marii Britanii vor participa la spectacolul aerian cu aeronava de lupta Eurofighter Typhoon, pe care publicul o va putea admira si in cadrul expozitiei, la sol. Un Eurofighter Typhoon va fi folosit pentru acrobatii aeriene si de pilotii germani, impreuna cu un Eurofighter Tornado, ambele destinate operatiunilor de lupta, atac si recunoastere. Si acestea vor fi expuse pe aeroport. Austriecii de la Flying Bulls vor evolua cu aeronave B 25 Mitchell, T 28 Trojan, Vought F4U Corsair, precum si cu doua Dornier Alpha Jets.

Potrivit organizatorilor BIAS, pilotii romanii participa anul acesta in premiera cu aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Fortelor Aeriene Romane, urmand sa realizeze demonstratii aeriene "de forta supersonica”. De asemenea, pilotii romani vor evolua si cu aeronave MIG 21 Lancer, IAR 99 Soim, IAR 316 B, IAK 52, IAR 330 PUMA, C 130 Hercules, si C 27 Spartan.

Spectatorii vor putea urmari si exercitiile de politie aeriana si de sprijin pentru desant aerian, executate de Fortele Aeriene Romane si ale companiei nationale de transport aerian TAROM, precum si spectacolul pilotilor Aeroclubului Romaniei – Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings, alaturi de parasutistii formatiei Blue Wings, care vor desfasura in aer un drapel.

La Bucharest International Air Show 2017 vor participa si pilotul lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobatie aeriana, Zoltan Veres, considerat unul dintre cei mai buni piloti din lume, dar si Iacarii Acrobati, care vor face spectacol cu efecte pirotehnice, muzica si lumini si piloti din cadrul Scolii Superioare de Aviatie Civila.

Pe Aeroportul Baneasa va fi deschisa si sambata expozitia General Aviation Exhibition, unde producatori, proprietari de aeronave si furnizori de servicii de aviatie generala expun zeci de aeronave civile - de la avioane ultrausoare, pana la business jet-uri.

In cadrul expozitiei vor fi expuse si aeronava Airborne Warning and Control System (AWACS), aflata sub comanda NATO si avionul Boeing E-3A Sentry AWACS, ambele implicand personal multinational, intre care se afla si militari romani, precum si aeronave MiG 21 LanceR, IAR 99 Soim, C-27J Spartan, un radar de joasa si medie altitudine TPS-79R si un sistem de lansare a rachetelor sol-aer HAWK, aflate in proprietatea Fortelor Aeriene Romane.

Evenimentul este organizat de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, Aeroclubul Romaniei, Fortele Aeriene Romane, ROMATSA, ROMAERO si Clubul Sportiv AIBO, sub patronajul Ministerului Transporturilor, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Economiei.

Brigada Rutiera le recomanda soferilor care ajung in zona aeroportului sa respecte semnalele politistilor rutieri si sa parcheze doar in locurile special amenajate, politistii rutieri aflati in zona in care se va desfasura evenimentul urmand sa aplice sanctiuni celor care opresc sau stationeaza neregulamentar.

Sursa foto: Terrance Emerson/Shutterstock.com