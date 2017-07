”In Banat, Crisana, sud-vestul Transilvaniei, cea mai mare parte a Olteniei si Munteniei vremea va fi caniculara, cu temperaturi maxime frecvent intre 35 si 37 de grade, mai ridicate pana in jurul a 38 de grade in extremitatea de sud-vest a teritoriului. In aceste regiuni, minimele nocturne se vor situa, local, peste 20 de grade”, precizeaza ANM, potrivit News.ro.

Avertizarea este valabila de sambata pana luni, perioada in care disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatura-umezeala (ITU) atingand si local depasind pragul critic de 80 de unitati.

Sursa foto: sawaddeebenz/Shutterstock.com