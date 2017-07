"Am primit decizia data asupra cazului meu de completul intern de solutionare al Federatiei Internationale de Tenis cu dezamagire, dar nu cu surprindere. Completul care a emis decizia a dovedit insistenta acestei Federatii de a trata cazul meu intr-o maniera cu totul speciala si lipsita de impartialitate, la fel cum intreaga echipa a Romaniei a fost tratata in timpul barajului Fed Cup de la Constanta. Din nefericire pentru mine, decizia se indeparteaza cu mult de standardele aplicate in toate precedentele existente, in care Federatia Internationala a aplicat sanctiuni mult mai mici pentru incalcari mult mai grave (cazuri de dopaj, cazuri in care jucatori au amenintat cu moartea sau chiar au agresat fizic arbitrii). Din lecturarea deciziei, trag concluzia ca a fost imposibil pentru completul din cadrul Federatiei Internationale sa trateze acest caz intr-un mod nepartinitor, ceea ce ar fi presupus exercitiul de a ignora interesele pe care Federatia Marii Britanii le are in legatura cu solutionarea acestuia. Dupa ce barajul respectiv dintre echipele Romaniei si Marii Britanii a avut un supervizor din partea ITF de nationalitate britanica, acum investigatia initiata impotriva mea la plangerea Federatiei Britanice a fost solutionat la Londra, de catre un complet al carui reprezentant este si el de nationalitate britanica. In cadrul meciului dintre Sorana Cirstea si Johanna Konta, nu a contat ca jucatoarea britanica a savarsit peste 40 de incalcari ale regulamentului, ci au contat doar reactiile pe care le-am avut pentru ca mi-am pierdut cumpatul dupa ce arbitrii mi-au ignorat plangerile regulamentare fata de aceste aspecte. Acum, la solutionarea investigatiei impotriva mea, au fost analizate doar reactiile mele, scoase din contextul in care ele au avut loc, fara sa fie luate in considerare nici aspectele care au provocat si amplificat modul in care am reactionat, nici intentia mea inteleasa gresit in legatura cu anumite afirmatii, dar nici incercarile mele repetate de a indrepta consecintele cauzate. De aceea, ma simt nevoit sa imi caut mai departe dreptatea in fata unor foruri independente si impartiale, care sa imi asigure un tratament just si echitabil", a scris Nastase pe Facebook, potrivit News.ro.

Federatia Internationala de Tenis (ITF) a anuntat, vineri, ca Ilie Nastase a fost suspendat pana la 31 decembrie 2020 si amendat cu 10.000 de dolari din cauza comportamentului pe care l-a avut la la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie, din luna aprilie.

Lui Nastase ii este interzis sa aiba o calitate oficiala la competitiile ITFin perioada 23 aprilie 2017 - 31 decembrie 2020.

In plus, Ilie Nastase nu va avea acces si nu va primi acreditare la competitiile ITF pe echipe pana la 31 decembrie 2018. Nastase va putea avea insa acces la turneele de Grand Slam, deoarece acestea nu sunt sub jurisdictia ITF.

Ilie Nastase a fost gasit vinovat de incalcarea mai multor articole din regulamentul Fed Cup in luna aprilie. "Mai exact: Domnul Nastase a facut un comentariu extrem de inadecvat si care poate fi interpretat ca rasist cu privire la copilul nenascut al Serenei Williams. Domnul Nastase i-a facut avansuri de natura sexuala capitanului echipei Marii Britanii, Anne Keothavong. Domnul Nastase a facut comentarii abuzive si amenintatoare catre un membru acreditat al mass-media. Domnul Nastase a avut comentarii abuzive si amenintatoare catre oficialii meciului si membrii echipei Marii Britanii, a refuzat sa paraseasca terenul si a perturbat in mod deliberat echipa adversa", se arata pe site-ul ITF, in care se precizeaza ca Nastase a intrat fara permisiune in vestiarul echipei Marii Britanii.

Ilie Nastase si Federatia Romana de Tenis pot contesta decizia la un tribunal independent in termen de 21 de zile.

In luna aprilie, ITF l-a suspendat provizoriu pe Ilie Nastase ca urmare a comportamentului pe care acesta l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie.

Ilie Nastase a injurat pe toata lumea, arbitri, adversare, ziaristi, la meciul Sorana Cirstea - Johanna Konta, din aprilie, de la Mamaia. Nastase s-a enervat pentru faptul ca jucatoarea britanica era tot timpul deranjata de ce se intampla pe teren si in tribune, in timpul evolutiei ei. Nastase i-a reprosat situatia arbitrului de scaun, pe un ton nepotrivit. Oficialul l-a chemat pe arbitrul principal, elvetianul Andreas Egli, care l-a trimis la vestiare pe fostul tenisman. Nastase l-a injurat pe Egli, apoi a adresat cuvinte jignitoare si catre Johanna Konta si capitanul Marii Britanii, Anne Keothavong, inainte de a parasi terenul. Dupa scurt timp, Johanna Konta a izbucnit in plans, iar meciul a fost intrerupt si jucatoarele au plecat la cabine. Arbitrul a rugat-o pe Simona Halep sa le vorbeasca fanilor, acestea cerandu-le spectatorilor sa respecte jucatoarele adverse. Partida a fost reluata dupa 20-25 de minute. Nastase a urmarit finalul meciului de la vestiare, apoi a plecat inconjurat de garzi de corp. La iesirea de la vestiare a fost asteptat de jurnalistii britanici, cu care a intrat in conflict. El a devenit agresiv in momentul in care a vazut ca Eleanor Crooks de la Press Association, care a scris despre afirmatiile lui la adresa Serenei Williams, il filma. El a incercat sa iasa dintre garzile de corp si sa se indrepte catre ea. "De ce ma filmezi? De ce? Pentru ca esti urata", i-a strigat el. "Asta este meseria mea de jurnalist, de aceea filmez", a raspuns ziarista. In cele din urma Nastase a plecat fara alte incidente.

Crooks a declarat atunci agentiei News.ro ca a mai avut un incident cu Nastase in cursul diminetii de sambata, in jurul orei 11.00, la centrul de presa. "A venit la mine si mi-a spus: <De ce ai scris asta, esti o proasta, esti o proasta!> M-a intrebat de ce cred ca afirmatiile sale sunt rasiste. I-am explicat. M-a facut proasta de mai multe ori", a declarat Crooks.

In plus, Ilie Nastase a facut la Mamaia un comentariu controversat cu privire la copilul nenascut al Serenei Williams. La conferinta de presa dinaintea intalnirii de Fed Cup cu Marea Britanie din Fed Cup, in timp ce Simona Halep raspundea in engleza unor intrebari referitoare la faptul ca Serena Williams este insarcinata, Ilie Nastase s-a adresat in limba romana unui membru al echipei: "Sa vedem ce culoare are. Ciocolata cu lapte?".

