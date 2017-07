Peste 27,7 milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierelor romanesti, in primele sase luni ale anului, in crestere cu 7 la suta fata de perioada similara a anului trecut. Peste 22 de milioane au fost cetateni ai Uniunii Europene si mai mult de o treime au tranzitat vamile care fac legatura cu Ungaria.

Potrivit unui bilant al Politiei de Frontiera, in primele sase luni ale anului, s-au inregistrat aproximativ 26.760.000 de treceri persoane (12.860.000 pe sensul de intrare si 13.900.000 pe sensul de iesire), scrie News.ro.

Peste 22 de milioane au fost cetateni europeni, iar 4,3 milioane au fost din afara Uniunii Europene.

”In comparatie cu aceeasi perioada din 2016, cand valorile de trafic persoane inregistrate la frontierele Romaniei au fost de 25.200.000, se inregistreaza o crestere cu 7%” anunta Politia de Frontiera.

Cei mai multi cetateni au trecut prin vamile care fac legatura cu Ungaria, respectiv 8.863.000. Peste 7,8 milioane de persoane au intrat sau au iesit din tara prin aeroporturi si 108.000 au venit sau au plecat cu vapoare.

”Fata de perioada similara a anului trecut, la frontiera cu Bulgaria s-a inregistrat o crestere a traficului cu 27%, iar la frontiera aeriana cu 23,2%”, mai spun politistii de frontiera.

De asemenea, prin vamile care fac legatura cu Republica Moldova au trecut 3,8 milioane de persoane.

Totodata, in primele sase luni ale acestui an, aproximativ 7,5 milioane mijloace de transport au trecut prin punctele de trecere a frontierei, fiind inregistrat un trafic asemanator, din punct de vedere numeric, cu aceeasi perioada a anului trecut.

Incepand din luna aprilie, Politia de Frontiera Romana efectueaza verificari sistematice la intrarea si iesirea de pe teritoriul statelor membre UE, ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului 458/2017 de modificare a Codului Frontierelor Schengen. Aceste verificari sistematice constau in verificarea documentelor de calatorie si consultarea bazelor de date relevante cu privire la toate persoanele, inclusiv cele care beneficiaza de dreptul la libera circulatie in temeiul dreptului UE.

In acest sens, au fost dispuse masuri pentru fluidizarea traficului, fiind folosita la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei si suplimentate efectivele politistilor de frontiera care si-au desfasurat activitatea la controlul de frontiera, precum si echipamentele folosite pentru verificarea documentelor.

Sursa foto: Christian Mueller / Shutterstock