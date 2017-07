Desi rata obezitatii in Europa Centrala si de Est nu este la fel de ridicata ca in Vest, raspandirea sa este mare, iar dorinta consumatorilor pentru produse mai sanatoase reprezinta o oportunitate in crestere pentru producatori si comercianti. Studiile Nielsen arata ca 58% dintre consumatorii din CEE sunt supraponderali, dar numai 50% dintre ei se considera astfel si doar 45% incearca in mod activ sa piarda in greutate. Pe masura ce tot mai multi oameni realizeaza impactul obezitatii asupra vietii lor, asa cum se observa in Europa de Vest, tot mai multi isi vor schimba obiceiurile de consum, alegerile si asteptarile.

Un studiu Nielsen arata ca pana la 81% dintre persoanele din Europa Centrala si de Est incearca sa piarda in greutate si pentru atingerea acestui scop fac schimbari in dieta zilnica. In acest grup, 65% aleg sa cumpere produse cu continut redus de zaharuri si grasimi, iar 61% sunt mult mai dispusi sa consume produse proaspete si naturale. Mai putini consumatori recurg la exercitii fizice, 61% dintre est europeni, pentru a pierde kilogramele nedorite.

Romanii par sa fie mai activi decat media Europeana, 74% declara ca fac sport pentru a slabi, iar 81% aplica diete alimentare pentru a preveni anumite boli (obezitate, diabet, hipertensiune etc).

In cele din urma, majoritatea incearca sa utilizeze dieta in scop preventiv pentru problemele de sanatate - 71%. Acest numar este mai mic decat in Europa de Vest (79%), totusi arata ca in timp ce se contracareaza obezitatea, diabetul, nivelul inalt de colesterol si hipertensiunea, se vor face schimbari in lista de cumparaturi alegand produse care vor ajuta sa atinga obiectivele cu privire la sanatate. Prin urmare, consumatorii din Europa Centrala si de Est solicita din ce in ce mai multe informatii.

Nielsen arata ca 67% dintre consumatori sustin ca citesc cu atentie etichetele cu privire la continutul de nutrienti al pachetelor pe care le cumpara, iar 66% dintre consumatorii din Europa Centrala si de Est sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru mancarea si bautura care nu contin ingrediente nedorite (68% in cazul Europei de Vest), iar 76% aleg alternative locale, naturale si organice de cate ori este posibil (acelasi nivel ca in Europa de Vest).

81% din romani citesc cu atentie informatiile nutritionale de pe produse, iar pentru 66% absenta produselor indezirabile este mai importanta decat prezenta produselor benefice. Produsele locale, naturale sau organice sunt preferate, atunci cand sunt disponibile, de catre 88% dintre romani.

Evolutia atitudinii si comportamentului consumatorilor, precum si impactul acestora in vanzarile de produse alimentare si bauturi este un semnal de alarma pentru producatori si retaileri. Unele corporatii deja raspund acestui trend, sustine Nielsen.

Se pare ca exista patru cai pe care companiile le abordeaza pentru a face fata provocarilor din domeniul sanatatii:

Redimensionare si limitare - reducerea continutului ambalajului sau comunicarea faptului ca produsele trebuie utilizate numai ocazional sau ca „rasfat”;

Reformularea retetei - reducerea continutului de zahar, grasimi, sare;

Diversificarea gamei de produse in alte directii decat cele care au in mod traditional un continut mare de zahar si concentrarea promovarii si publicitatii pe ofertele mai sanatoase din portofoliul lor;

O reorientare totala a directiei companiei si concentrarea pe utilizarea alimentatiei pe post de „medicina preventiva” pentru problemele de sanatate.

In timp ce aceste strategii ale companiilor evidentiaza importanta trendului pentru o viata sanatoasa, studiile Nielsen arata ca este esential pentru corporatii sa vina cu mesaje credibile si autentice in promisiunile de marketing. In tarile CEE, aproape doua treimi (63%) din consumatori considera ca promisiunile de „produs sanatos” sunt doar o metoda la care recurg companiile pentru a percepe mai multi bani pentru produsele alimentare si bauturi. Iar cum 73% din consumatorii din regiune isi declara intentia de a cheltui mai mult pentru produsele care afiseaza informatii transparente despre originea acestora si detalii despre productia lor, este foarte important sa se respecte veridicitatea aspectului de sanatate.

Sursa foto: margouillat photo / Shutterstock.com