Secretarul de stat MAI, Raed Arafat, seful Depatamentului pentru Situatii de Urgenta a anuntat, miercuri, ca suma de 600 de milioane de euro din fonduri europene va fi folosita, printre altele, pentru innoirea parcului auto al IGSU, unde 41% dintre masini au peste trei decenii, pentru achizitia de autoscari, de mijloace grele de interventie in incendii pe nave, elicoptere de cautare care pot interveni in conditii grele, potrivit News.ro .

Premierul Mihai Tudose a participat, miercuri, la receptia de catre IGSU a 20 de echipamente multirisc, seful Guvernului anuntand ca in 2-3 ani sistemul de interventie in caz de urgenta va avea dotari de 600 de milioane de euro, achizitiile urmand a fi facute din fonduri europene si vor cuprinde inclusiv nave si trenuri de pompieri.

Aceste fonduri europene vor fi folosite pentru inlocuirea unei parti importante din parcul auto al IGSU, unde 41% din masini sunt de peste 30 de ani vechime, deci au depasit orice limita posibila. Este de asemenea o lipsa majora de autoscari, avem 16 autoscari de luat, dar asta nu acopera nevoia ca sa acoperim macar toate orasele si municipiile care au peste 20.000 de locuitori si unde sunt blocuri de 6-8 si 10 etaje si la care singura modalitate de salvare, uneori, sunt aceste autoscari sau platforma pe care o ridici si poti scoate oamenii pe geam sau prin alte parti, a explicat seful DSU.

Un sector unde sistemul nu este pregatit deloc vizeaza interventia la incendii pe navele de mare capacitate.

„Mai exista riscuri unde nu suntem pregatiti deloc pentru ele. Si anume, pe partea marii, noi nu avem forte de interventie pe mare, cu mijloace grele de interventie in caz de incendii pe nave, de exemplu. O evaluare a specialistilor francezi arata ca indiferent ce este in jur, este obligatoriu ca pompierii sa aiba un vector de iesire pe mare, pe stingere, pe salvare si pe depoluare”, a mai spus Arafat.

In acest sens, in viitor vor fi achizitionate cinci nave, una mai mare, patru medii care sa permita nu numai interventia pe mare, dar si pe Delta, si pe Dunare, mai ales pe partea de stingere incendii.

In acelasi timp, este nevoie de alte echipamente, cum ar fi aparatele de respirat pe lunga durata pentru tuneluri.

„S-a luat o parte, pe bugetul de stat, dar nu acopera adecvat ce este nevoie in tara. Sunt si incendii care necesita aceste aparate si atunci va creste numarul lor. De asemenea este nevoie de mijloace de interventie de diferite tipuri, cum ar fi camioane containere, asa cum au fost receptionate marti, de logistica, de geniu. Vor fi echipamente speciale pe partea de incendii de padure, care din pacate, cu schimbarea climatica, vor fi in crestere”, a mai spus Arafat.

"Partea de aviatie, vorbim de elicoptere medii de cautare care pot interveni in conditii mai grele, la mare sau in interiorul tarii sau elicopterele care erau pentru interventie pe munte, care sa completeze ce aveam acuma pe partea elicoperelor SMURD. Este aviatia si este partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta care sunt incluse in aceasta suma de 600 de milioane de euro, care completeaza sumele care au fost pana acum alocate”, a continuat seful DSU.

Totodata, din cele 600 de milioane de euro va fi deblocata si situatia achizitiei ambulantelor.

Am prevazut la IGSU si o suma pe ambulante ca sa deblocam totusi si resursele bugetului de stat. Exista o suma pentru 250 de ambulante si se completeaza cu ce se va da pe servicii de ambulanta, a mai spus Arafat.

Intrebat ce se mai poate achizitiona in cele sase luni ramase pana la sfarsitul anului, Raed Arafat a explicat care sunt echipamentele contractate.

„In cele sase luni, cu cele 106 milioane euro se pot contracta motopompele de mare capacitate, mare parte din camioane care vor completa sistemul, autospeciale pentru transport efective si echipamente de protectie personal, constand in aparate de respirat individuale si aparate de respirat de mare capacitate pentru interventia la metrou, pentru inverventia in tuneluri. Deci aceste echipamente ar putea fi achizitionate si livrate anul acesta. Restul vor fi achizitii care ar putea dura cam doi sau trei ani”, a mai spus secretarul de stat MAI, precizand ca premierul a decis alocarea acestei sume pentru rezolvarea unor probleme cronice de peste 20 de ani.

Potrivit lui Arafat inca mai sunt in teren masini de pompieri din anii '70-'80 care, de teama sa nu se strice in drum spre o interventie, sunt trimise mai multe in grup.

„Adica noi vedem inca tehnica de interventie la pompieri cumparata prin anii '70-'80 si acest lucru nu reprezinta siguranta. Adica trimiti masina de pompieri care are 30 de ani si te astepti sa ajunga repede la incendiul care este la 50 de km. Nu ai nicio siguranta ca aceasta nu va pica la 5 km de locul incendiului, motiv pentru care se trimit uneori 2-3 masini vechi ca sa ajunga una. Toate aceste lucuri vor fi rezolvate prin aceasta suma, in care intram deja. Apoi, datoria noastra este sa stam sa lucram ca aceasta suma sa fie absorbita si toate proiectele pe care le-am propus sa fie implementate”, a conchis Arafat.

Sursa foto: Radu Tuta / Agerpres