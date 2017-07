Angajatii petrec cel putin opt ore pe zi la birou si este important ca in acest rastimp sa aiba parte de conditii sigure. Mai mult decat atat, in cazul in care angajatorul nu respecta normele de siguranta, el risca amenzi usturatoare.

A trecut putin peste o luna de la incendiul de proportii ce a mistuit doua depozite din apropierea Capitalei si, chiar daca nu au existat victime, un astfel de incident este extrem de grav si vine la pachet cu o multime de pagube. Totodata, inspectorii ISU au aplicat mai multe amenzi in urma deficientelor constatate, deficiente care se numara printre cauzele posibile pentru izbucnirea si propagarea incendiului. Iata, asadar, ce dotari sunt necesare in sediile firmelor, pentru siguranta angajatilor:

1. Primul lucru absolut necesar in cazul unui incendiu

Desigur, primul lucru pe care trebuie sa-l aiba in dotare orice birou sau sediu de companie este extinctorul. Dupa cum poti vedea uitandu-te printre aceste stingatoare, ele vin in mai multe marimi, cu mai multe presiuni de lucru si determina o cheltuiala infima comparativ cu beneficiile pe care le ofera.

Stingatoarele de incendii sunt obligatorii in cladirile de birouri, iar numarul minim de extinctoare pe suprafata desfasurata pentru aceste constructii este de un stingator la 300 de metri patrati. Totodata, in fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 m2/nivel se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.

2. Hidrantii interiori, obligatorii la cladiri cu mai mult de patru niveluri supraterane

Hidrantii interiori sunt necesari pentru stingerea incendiilor in cazul in care cladirea are peste patru etaje. Este, practic, o modalitate prin care orice persoana poate avea acces la apa pentru a anihila flacarile.

3. Sprinklerele sunt indicate pentru cladirile mai mari

Sprinklerele se monteaza pe o retea de conducte de apa suspendata de plafonul cladirii. Ele se declanseaza in mod automat in cazul unui incendiu si pot contine, in unele cazuri, un lichid special, cu o putere mai mare de stingere a incendiului. Aceste sisteme sunt obligatorii in cladiri cu aria construita mai mare de 1250 de metri patrati si densitatea sarcinii termice (raportul dintre sarcina termica si suprafata pardoselii spatiului afectat de incendiu) de peste 840 Mj pe metru patrat.

4. Sisteme de detectie, semnalizare si alarmare

In cladirile de birouri cu aria construita de peste 600 de metri patrati, cu mai mult de patru etaje si in care lucreaza peste 300 de persoane, aceste sisteme sunt obligatorii. Aceste sisteme sunt menite sa informeze toate persoanele din cladire cu privire la izbucnirea unui incendiu. Este vorba despre sistemele de avertizare sonora si luminoasa, care semnaleaza faptul ca persoanele trebuie sa evacueze cladirea.

Acestea sunt cerinte de baza pentru a asigura protectia angajatilor si pentru a obtine autorizatia ISU. Exista doua tipuri de aprobari de functionare pentru situatii de urgenta, avizul pentru securitate de urgenta si autorizatia de securitate la incendiu. Primul se acorda inainte sa inceapa constructia, iar al doilea la finalizarea lucrarilor. Anumite tipuri de cladiri au nevoie de sisteme suplimentare de siguranta, despre care poti afla consultand site-ul oficial al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

Sursa foto: 1000 Words/Shutterstock