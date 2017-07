Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a postat, vineri seara, pe contul sau de Facebook, "pentru informarea celor care inca nu au aflat", Lista programelor scolare pentru invatamantul gimnazial la care trebuie sa existe manuale scolare, in insiruirea de 118 titluri si materii, pe langa controversatul manual de Educatiei Fizica, regasindu-se 40 cu titulatura "Pregatire sportiva practica" la diverse sporturi, de la atletism, badminton, dans sportiv, baseball, gimnastica artistica, judo si pana la lupte greco-romane, hochei pe gheata, hochei pe iarba, softball si yachting, scrie News.ro.

Oficiali din Ministerul Educatiei au precizat pentru News.ro, referindu-se la numerOasele manuale destinate disciplinelor sportive, ca acestea nu au existat pana in acest an, insa se ia in calcul introducerea lor pentru elevii din scolile cu profil sportiv.

Vineri, dupa ce anuntul sau privind manualul de Educatie Fizica pentru gimnaziu a provocat reactii critice atat din partea asociatiilor de parinti, cat si pe retelele de socializare, ministrul a sustinut si necesitatea manualului de "Consiliere si orientare", un substitut al orei de dirigentie, iar la sfarsitul zilei a postat intreaga lista a materiilor despre care sustine ca ar necesita si manuale.

"Pentru informarea celor care inca nu au aflat. LISTA programelor scolare pentru invatamant gimnazial la care trebuie sa existe manuale scolare", este preambulul ministrului la lista de 118 titluri destinate invatamantului gimnazial.

Cele mai numeroase sunt cele care se refera la pregatirea sportiva si practica, pentru sporturi diverse, din insiruire nelipsind baseballul, softballul, hocheiul pe gheata si hocheiul pe iarba, manuale separate de gimnastica artistica feminina si gimnastica artistica masculina, lupte greco-romane si lupte libere, enumerarea incheindu-se cu yachtingul.

Cinci pozitii sunt dedicate pregatirii pentru schi: alpin, biatlon, fond, orientare si sarituri. Nu lipsesc nici orientarea sportiva si polo-ul.

Lista prezentata de ministrul Educatiei mai include Limba si literatura romana, Limba si literatura romana pentru scolile cu predare in limba maghiara, limba si literatura diverselor minoritati nationale, inclusiv croata, rromani, ceha, rusa, sarba ucraineana. O alta sectiune este cea de limbi moderne, de unde nu lipsesc spaniola, turca, chineza si japoneza.

De asemenea, sunt mentionate manualele de Istoria si traditiile fiecarei minoritati in parte, manualele de Religie pentru toate cultele recunoscute. Si manualele de Educatie muzicala sunt destinate fiecarei minoritati in parte.

Acesora li se adauga manualele de Informatica si cele ale materiilor curente: Matematica, Fizica, Chimie, Biologie, Geografie.

Sursa foto: Frannyanne/Shutterstock