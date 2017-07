Inca un ranit in incendiul produs in clubul Colectiv din Capitala in 30 octombrie 2015 si-a pierdut viata, numarul celor care au murit in urma incendiului ajungand astfel la 65, scrie News.ro.

"65! Numarul victimelor dupa tragedia Colectiv creste. Dumnezeu sa te odihneasca, Razvan!", este anuntul postat sambata seara pe pagina de Facebook a Asociatiei Colectiv GTG 3010.

Cei care doresc sa aprinda o lumanare pentru victimele incendiului de la Clubul Colectiv vor putea sa o faca de duminica seara pana luni dimineata, cand va avea loc un eveniment intitulat "Noapte alba la #Colectiv".

"In data de 30 iulie, incepand cu orele 20.00 si pana la orele 8.00 dimineata, a doua zi, va avea loc evenimentul 'Noapte alba la #Colectiv', intrucat se implineste un an si noua luni de la cumplita tragedie care ne-a indoliat inimile pe vecie. Haideti sa ne revedem si sa nu ii dam uitarii pe cei care nu se mai afla fizic printre noi. Sa venim cu mic cu mare, cu flori, cu jerbe, coroane, lumanari, candele, fotografii", este mesajul de pe pagina de Facebook a Asociatiei Colectiv GTG 3010.

In aceasta saptamana, a fost amenajat si spatiul din Piata Bucur, unde a fost amplasat monumentul dedicat celor care si-au pierdut viata in incendiul din Colectiv.

In urma incendiului din clubul Colectiv si-au pierdut viata 64 de persoane - 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate.

Incendiul din 30 octombrie 2015 a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock bucuresteana Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul ”Mantras of War”. Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit tragediei.

Sursa foto: Agerpres Foto