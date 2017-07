Consultantii IT, arhitectii, avocatii - toti cei care au aceste trei profesii, dar si multe altele sunt obligati sa incheie o asigurare profesionala, menita sa-i protejeze atat pe ei, cat si pe clientii lor. Ea este adesea confundata cu asigurarea D&O (asigurarea de raspundere manageriala), insa este un produs cu totul diferit, care se adreseaza altor tipuri de specialisti si care este chiar obligatorie.

O asemenea polita de asigurare profesionala este destinata persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice care activeaza in anumite domenii. Este vorba despre arhitecti, proiectanti, experti tehnici, avocati, notari, administratori judiciari, mediatori, executori judecatoresti, contabili, experti contabili, auditori financiari, consultanti fiscali, consultanti IT, medici, asistenti medicali, farmacisti, agenti de asigurare, brokeri de asigurare sau traducatori.

Pentru aceste categorii de profesii, aceasta asigurare nu este optionala, ci obligatorie, fiind impusa de legislatie sau de organizatiile ori asociatiile profesionale, ca o conditie pentru obtinerea/reinnoirea licentei/autorizatiei/certificatului profesional din domeniul respectiv. In unele cazuri, organizatiile profesionale ofera aceste asigurari gratuite membrilor care au platit cotizatiile necesare pentru a face parte din organizatia breslei respective.

Asigurarea de raspundere profesionala este utila atat pentru beneficiar (client), cat si pentru persoana care presteaza serviciile. Ea furnizeaza protectie financiara in cazul producerii unor prejudicii clientilor sau beneficiarilor serviciilor prestate, ca urmare a desfasurarii activitatii profesionale asigurate. Practic, daca persoana care are asigurarea se vede nevoita sa plateasca despagubiri unui beneficiar, asigurarea de raspundere profesionala acopera atat prejudiciul provocat, cat si cheltuielile conexe

De ce se impune incheierea unei asigurari de raspundere profesionala pentru anumite profesii

Unele categorii de profesii au un statut deosebit. Un arhitect care a comis o greseala in proiect poate determina pagube enorme, dar si o multime de alte neplaceri in afara de cele financiare. Acelasi lucru se poate spune si despre expertii contabili, care daca fac o greseala, pot determina amendarea beneficiarului, cat si alte probleme juridice extrem de grave. Tocmai de aceea aceste profesii sunt mai vulnerabile si au nevoie de o asigurare. Si beneficiarii au nevoie de o protectie pentru cazurile in care specialistii fac o eroare, astfel incat obligativitatea de a incheia o asigurare este una binevenita.

Totodata, consultantii si dezvoltatorii IT sunt tot mai expusi la consecinte legale din partea clientilor nemultumiti. Daca apar defectiuni de sisteme, se pierd sau se scurg date, persoanelor din acest domeniu li se poate solicita plata unor despagubiri consistente catre clientii care au avut de suferit.

Nu doar persoanele care activeaza in domeniile enumerate mai sus pot incheia o asigurare de raspundere profesionala, orice persoana poate solicita una la cerere. In conditiile in care tot mai multe persoane prefera colaborari de tip freelancing, aceasta asigurare poate fi de ajutor si altor profesii. Cu alte cuvinte, daca in profesia ta exista posibilitatea sa faci o eroare care sa produca pagube beneficiarului, o asigurare de raspundere profesionala este o solutie potrivita.

